A irmã de Ja Morant, Niya, critica os críticos de seu irmão após um jogo de retorno estelar

Cpodemos definitivamente esperar tudo isso Eu Morant membros da família para atacar sem remorso todos os críticos que duvidaram dele. O jovem astro só precisou de um jogo após a suspensão de 25 jogos para ajudar a lembrar que ele é um dos talentos mais emocionantes que a liga já produziu. Uma campainha para ganhar o jogo para o Grizzlies contra os Pelicanos na terça-feira foi mais que suficiente para eles. Mas como talvez a maior parte de sua família ainda não tenha percebido, as críticas contra Ja Morant não têm nada a ver com suas habilidades no basquete. Eles podem criticar os críticos o quanto quiserem, mas isso nunca mudará o fato de que Ja precisa amadurecer e perceber que é um modelo para as crianças americanas em todo o país. Ele precisa sempre oferecer a sua melhor imagem e dar o exemplo.

A irmã de Ja Morant, Niya, chama a atenção dos odiadores após o retorno do irmão aos Grizzlies

A irmã de Ja Morant vai embora

Um dos membros da família que não recebeu críticas contra Ja Morant é sua irmã Niya, que provavelmente sofreu muito assédio online por parte dos trolls. Ela provavelmente respondeu a muitos desses ataques dizendo: ‘É por isso que adoro que vocês falem tanto, como adoro que vocês tenham vindo e conversassem tanto comigo. aqui hoje neste dia de hoje e dizer a todos vocês que ele é ele, dizer a todos vocês que ele é ele. Diga a todos vocês que ele é ele. São 12 horas, baby, nada mais, 12 vezes mano. Eu esperei neste dia por tanto tempo, esperei só para poder vir aqui e contar a todos vocês, só para poder vir aqui e dizer a todos vocês, que ele é ele, ele é ele. Literalmente, ele, como se vocês soubessem o que era. “

Agora que Ja Morant está de volta à quadra, esperemos que ele esteja melhor avisado e fique longe de problemas nas ruas. Verificar seu círculo de amigos e filtrá-lo também seria uma ótima ideia. Se ele não ouvir os avisos das pessoas que realmente querem vê-lo prosperar e atingir seu verdadeiro potencial, Ja Morant estará fadado a cometer os mesmos erros. Concordamos com todos os membros de sua família que estão de cabeça erguida após a apresentação da noite passada, mas eles não entendem completamente o objetivo das críticas.