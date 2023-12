A irmã de Ja Morant se torna viral com fotos sensuais do Instagram: Quem é Niya Morant?

Tsua semana, Niya Morant, a irmã de 18 anos da estrela da NBA Eu Morantse viu mais uma vez sob os holofotes devido a algumas fotos que chamaram a atenção.

No ano passado, Niya, que se comprometeu a Universidade Estadual do Vale do Mississippi, gerou polêmica com um vídeo provocativo que coincidiu com seu irmão E enfrentando questões extrajudiciais.

Com um número substancial de seguidores nas redes sociais, ultrapassando os 300.000, Ele facilmente tem potencial para se tornar viral, e as fotos desta semana não foram exceção.

Ele espera construir sua própria carreira no basquete, mas seus uploads no Instagram também ganham muita atenção na mídia, especialmente com um de seus uploads mais recentes sendo ela de biquíni.

Enquanto Niya segue seus próprios empreendimentos no basquete Eu Morant está se preparando para seu tão esperado retorno ao Grizzlies de Memphis depois de cumprir suspensão de 25 jogos.

Os Grizzlies precisam de Morant de volta

Atualmente, os Grizzlies têm um recorde desafiador de 4-13, ocupando o último lugar no Conferência Oesteum forte contraste com a temporada anterior, onde desfrutaram da vantagem de jogar em casa nos playoffs.

Eu com o retorno é iminente e, com 17 partidas já disputadas em sua ausência, o jovem fenômeno do basquete enfrenta a tarefa de levar seu time a uma reviravolta substancial. O Grizzlies’ situação atual enfatiza a necessidade de Eu com impacto na quadra para reverter a sorte da temporada.

Além de sua habilidade na quadra, Eu Morant frequentemente ganhou as manchetes por incidentes fora dos tribunais.

Desde suas interações com dançarinos em clubes até seus envolvimentos românticos, o carismático jogador tem sido objeto constante de atenção, gerando um fluxo contínuo de dramas fora das quadras.

Enquanto ele espera voltar aos Grizzlies, os holofotes sobre E não é apenas por suas habilidades no basquete, mas também pela narrativa contínua de suas experiências fora da quadra, criando uma história multifacetada que cativa tanto os entusiastas do esporte quanto aqueles que acompanham os aspectos pessoais de sua vida.