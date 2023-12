A irmã de Nick e Aaron Carter, Bobbie Jean Carter, encontrada sem resposta no banheiro

usuario dar Aaron Carter irmã de, Bobbie Jean Carter foi encontrada inconsciente em um banheiro no dia em que morreu… assim como seu falecido irmão Aaron.

O Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough disse ao TMZ … os primeiros respondentes foram enviados para a casa de Bobbie em Tampa, Flórida, na manhã de sábado, eles a encontraram e a levaram às pressas para um hospital próximo, onde ela foi declarada morta.

Além do mais, fomos informados de que os policiais não encontraram nenhum narcótico ou apetrecho para drogas no quarto ou no banheiro de Bobbie Jean… e não havia sinais de crime.