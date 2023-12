A jogada ousada de Amanda Serrano: sacrifica o título WBC para exigir justiça no boxe feminino

Pboxeador profissional Amanda Serrano tomou a ousada decisão de desocupar seu título dos penas do WBC em protesto contra a recusa do órgão regulador em sancionar sua última luta. Serrano, que tem sido um forte defensor da igualdade de género em boxeexpressou sua frustração no Instagram, afirmando que não lutará por um órgão sancionador que não oferece às mulheres as mesmas oportunidades que os homens.

Em sua postagem, Serrano destacou suas conquistas e contribuições ao esporte, enfatizando sua dedicação e sacrifícios. Ela escreveu: “Adoro boxe. Dediquei minha vida a esse esporte. Sem telefone, sem namorado, sem festas. Apenas boxe.” A dedicação e o comprometimento de Serrano com seu ofício são evidentes, e ela alcançou um sucesso notável ao longo de sua carreira.

Ela é a única boxeadora, homem ou mulher, de Porto Rico para se tornar um campeão indiscutível e conquistou títulos em impressionantes sete divisões. Além disso, ela foi a primeira boxeadora, ao lado Katie Taylorpara manchete Madison Square Garden e obteve ganhos substanciais tanto com lutas quanto com patrocínios.

Porém, apesar de suas conquistas, Serrano tem enfrentado tratamento desigual no que diz respeito à duração de suas lutas. Atualmente, as lutas femininas consistem em 10 rounds de dois minutos, enquanto as lutas masculinas têm 12 rounds de três minutos.

Serrano já manifestou sua insatisfação com essa discrepância no passado e, em sua última luta, foi contra a norma e lutou 12 rounds de três minutos. Infelizmente, o WBC não sancionou a luta devido à duração prolongada, resultando no cinturão WBC de Serrano não estar em jogo.

Ela expressou sua decepção

Em resposta à recusa do WBC em evoluir e proporcionar oportunidades iguais para as lutadoras, Serrano tomou uma posição ao abandoná-la Título peso pena WBC. Ela expressou sua decepção com a falta de progresso do órgão dirigente na promoção da igualdade de gênero no boxe. Serrano afirmou: “Seguindo em frente, se um órgão sancionador não quiser dar a mim e aos meus colegas lutadores a opção de lutar da mesma forma que os homens, então não lutarei por esse órgão sancionador”.

A decisão de Serrano atraiu apoio de outros lutadores e fãs. Ela agradeceu àqueles que estiveram ao seu lado e reconheceu as contribuições de sua equipe para seu sucesso. Apesar de ter desocupado seu título WBC, Serrano continua sendo a campeã dos penas da WBA, IBF, WBO, IBO e The Ring.