A lenda da FSU, LeRoy Butler, diz que os Seminoles precisam deixar o ACC após o desprezo do CFP

LeRoy Butler diz que o estado da Flórida precisa fazer as malas e dar o fora do ACC … andaimes TMZ Esportes ele acredita que a fraqueza percebida da conferência é um grande motivo pelo qual o comitê do College Football Playoff deu a expulsão dos Seminoles no domingo.

“Teremos que sair”, disse Butler, que atuou na FSU de 1987 a 1989. “Temos que sair do ACC. .”

A FSU – que acabou de completar uma temporada de 13 a 0 no sábado – era considerada por muitos como um dos quatro melhores times do país… mas quando chegou a hora de escolher os quatro times que jogarão pela seleção nacional deste ano campeonato, o comitê CFP aprovou um time do Alabama com uma derrota sobre os Seminoles.

Quando conversamos com Butler sobre o desprezo cerca de 24 horas depois de ter ocorrido… ele ficou furioso – dizendo acreditar que o comitê “roubou” seu antigo time.

Então, ele nos disse que a afiliação da FSU à conferência precisará mudar para evitar que esse tipo de situação avance.

“Vamos ser honestos, eles não acham que o ACC seja uma boa conferência”, disse Butler … antes de acrescentar: “Aposto que recebi 50 ligações de pessoas – ‘Cara, você terá que conseguir fora do ACC.'”

“Isso não é basquete. O futebol traz dinheiro.”

Feliz 55º aniversário para o ex-astro da FSU LeRoy Butler! Nascido em 19 de julho de 1968, Butler é conhecido como o executor do “puntrooskie” e criador do “Lambeau Leap”. Um Consensus All-American como sênior em 1989, Butler terminou sua carreira na FSU com nove interceptações e dois TDs. pic.twitter.com/2WgGFGEkKS – História da FSU (@ThisDayFSU) 19 de julho de 2023

Embora Butler não tenha dito onde gostaria que sua alma mater terminasse – parece bastante claro que é a SEC.

“A SEC está na cabeça de todos – que um time com uma derrota é melhor do que um time com 13-0.”