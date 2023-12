A lenda do Chiefs chama Patrick Mahomes e pede para seguir uma página do manual de Tom Brady

GGrandes quarterbacks como Patrick Mahomes aparecem uma vez a cada geração, mas esta temporada provou que ele ainda tem espaço para melhorias. De acordo com o ex-astro do Chiefs, Dante Hall, Patrick Mahomes precisa seguir uma página do manual de Tom Brady e nem sempre tentar a jogada espetacular. Há momentos em que as rotas de swing e checkdowns são a melhor maneira de garantir a primeira descida ou o toque. Mas para Hall, Patrick Mahomes está um pouco acostumado com o passe espetacular para Travis Kelce ou Tyreek Hill. Tom Brady não se importava de colocar um pouco de lama no capacete de vez em quando, Hall acha que é isso que Mahomes está perdendo nesta temporada.

Patrick Mahomes, do Chiefs, extremamente emocionado após derrota para os Raiders

Dante Hall avisa Patrick Mahomes

Em meio às lutas recentes no ataque do Kansas City Chiefs, Dante Hall esteve na edição de quarta-feira do ‘Good Morning Football’ para discutir Patrick Mahomes. Ele não colocou toda a culpa no QB, mas também no coordenador ofensivo do Chiefs, Matt Nagy. Isto é o que Hall disse: “Patrick Mahomes, eu te amo. Você é meu quarterback favorito, mas precisa se apaixonar pelo mundano. Sim, há cinco anos nos apaixonamos pelas grandes jogadas de Tyreek (Hill ) e (Travis) Kelce e tudo mais. É hora de ser ‘Checkdown Tom Brady’. Apaixone-se pelas rotas de swing, pelos checkdowns. A linguagem corporal é tudo. Quando você está gritando e berrando com seus jogadores, isso permeia negativamente.

Hall acha que Nagy também é responsável por essa falta de pragmatismo no ataque do Kansas City Chiefs. Ele afirmou que durante a gestão de Eric Bienemy como OC, a equipe não estava lutando com esses problemas disciplinares. No fim de semana, os Chiefs terão a chance de voltar aos trilhos quando receberem o Cincinnatti Bengals. Com um recorde de 8-7, este time de Kansas City está muito longe dos vencedores do Super Bowl da última temporada, mas nem tudo está perdido.