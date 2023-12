A lenda do Red Sox critica Alex Verdugo por seus comentários: Você é um idiota

Alex Verdugo tornou-se um dos poucos jogadores na história da MLB a sair direto do Red Sox de Boston para o Ianques de Nova Iorque ou vice-versa, num movimento que surpreendeu a muitos pela acirrada rivalidade entre as duas equipes ao longo dos anos.

A verdade é aquilo Verdugo se voltou contra seus ex-fãs após algumas declarações que fez em entrevista coletiva virtual. Ele falou especificamente sobre seu relacionamento com Alex Cora e como ele não gostou de certas coisas sobre como ele gerencia seus jogadores, e como ele estava ‘animado’ em trabalhar com Aaron Boone.

Fenway Park se transforma em parque aquático enquanto os fãs do Mets e do Red Sox aproveitam ao máximo a chuva torrencialTwitter

O aborrecimento de Papelbon

Um daqueles que não foram muito gentis com Verdugo’s comentários foi ex-arremessador Jonathan Papelbon, quem era Companheiro de equipe do Red Sox de Alex Cora e venceu duas World Series com a equipe.

Papelbom twittou que não estava feliz com o que Verdugo disse, e até o chamou de ‘ab ****’.

“Verdugo, quero dizer, Vertigo é um merda. Cora tem seus jogadores e companheiros de equipe mais do que qualquer um no jogo. ***, apenas dizendo”, disse Papelbom.

Ele vai melhorar em Nova York?

Durante a temporada de 2023, Verdugo atingiu 0,264 com 13 home runs, 54 RBIs e 0,745 OPS em seu quarto ano com Boston. Ele foi finalista do Golden Glove, teve 12 assistências de campo externo e teve +9 DRS.

Verdugo veio Boston como parte do comércio de Apostas Mookie em 2020, então um dos principais clientes em potencial no Los Angeles Dodgers sistema agrícola.