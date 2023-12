A lenda do Steelers, Jerome Bettis, fica emocionado depois de cumprir a promessa de 30 anos à sua mãe de se formar na faculdade

At 50 anos, lendário Pittsburgh Steelers correndo de volta Jerônimo Bettis finalmente cumpriu um prometer aos seus pais de três décadas atrás.

Ele estrelou na faculdade em Nossa Senhora no início da década de 1990, deixando a escola e indo para a NFL antes de concluir seu curso. Mas ele prometeu à mãe, Gladys, e ao falecido pai, Johnnie, que se formaria. Filmes da NFL acompanhou sua jornada de volta à escola em curva Sulrevelando emoções que estão sendo preparadas há 30 anos.

Bettis compartilha conquistas emocionais com sua mãe

“Foi um daqueles que cumpriram uma promessa feita”, disse Bettis à mãe ao telefone depois de entregar seu trabalho final, parando para pensar há quantos anos ele assumiu o compromisso. “Há muitos anos.”

Durante sua história NFL carreira, “O ônibus” correu por mais de 13.000 jardas, ganhou um Super Bowl com os Steelers e ganhou uma jaqueta dourada, sendo introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional. É difícil dizer que ele fez a escolha errada ao deixar a escola mais cedo e seguir o futebol profissional, mas isso tornou seu desejo de voltar e terminar ainda mais admirável.

“Só queria que Pops estivesse aqui para ver”, disse ele, enxugando uma lágrima durante a ligação emocionante com sua mãe, capturada pela NFL Films. “Estarei pensando nele quando passar pela formatura.”

O ônibus terminou sua graduação e falou na Notre Dame’s começo. oferecendo aos alunos inspiração através de sua grande determinação e compromisso de deixar sua família orgulhosa.

“Aos 50 anos, quando sua mãe lhe diz o quanto ela está orgulhosa de você, isso significa muito mais.”