A lenda do Steelers teme a perda da ‘tradição’ do time: as pessoas não têm medo de jogar contra o Pittsburgh

Tele Pittsburgh Steelers estão entre as franquias de maior sucesso em NFL história, um time que disputou oito Super Bowls e venceu seis – o maior número de qualquer time, próximo ao Patriotas da Nova Inglaterra. Mas Pitsburgo agora está em uma posição incerta como franquia e espera uma terceira temporada consecutiva sem vitórias de dois dígitos – algo que não aconteceu com o ladrões desde um período que abrange 1998 até 2000.

Essa foi a época anterior Ben Roethlisbergerque foi o quarterback titular do Steelers entre 2004 e 2021 e presidiu seu período mais recente de sucesso sustentado. Roethlisberger levou os Steelers a três aparições no Super Bowl e levantou o Troféu Vince Lombardi duas vezes em sua carreira de 18 anos antes de se aposentar como líder de todos os tempos da franquia em diversas categorias ofensivas.

Roethlisberger se tornou um podcaster desde que se afastou do futebol em 2022, e seu status como uma lenda do Steelers lhe dá uma perspectiva única sobre o rumo que seu querido time está tomando. “Grande Ben“não gostou de tudo o que viu em Pittsburgh este ano e colocou o grupo atual em alta durante o episódio desta semana de”Futebol“.

Roethlisberger: O Black and Gold carece de liderança

No mais novo episódio de seu podcast, Roethlisberger foi muito crítico em relação ao ladrões‘jogo recente e sua falta de poder de fogo. Mas o pior para o futuro da equipe é que Roethlisberger está vendo uma falta de responsabilidade e liderança agravando-se em Pitsburgo desde que se aposentou.

“Talvez a tradição do Pittsburgh Steelers tenha acabado“, disse ele. “Talvez seja necessário formar um novo tipo de caminho.”

Roethlisberger acredita que o ataque do Steeler foi impactado negativamente por brigas internas entre “certos caras”, que ele disse “não fazerem parte do time”. Essa falta de orgulho em Pittsburgh foi refletida em comentários recentes do running back Najee Harris, bem como na controvérsia em torno dos recebedores. Diontae Johnson e George Pickens.

Também houve uma incapacidade (ou relutância) por parte dos proprietários do Steelers em gastar dinheiro em posições de habilidade, o que Roethlisberger observou que a falta de fundos dedicados ao lado ofensivo da bola é perceptível.

“Você não tem nenhum jogador de alto valor no ataque”, disse ele. “Você tem alguns caras realmente talentosos no ataque Jorge e Dionta e alguns jovens. Mas você terá que começar a receber algum dinheiro na outra direção também.”

Os Steelers estão começando a desaparecer?

Pitsburgo perdeu três dos últimos quatro jogos desde o início de 6-3, e o ladrõesAs duas derrotas mais recentes devem ser as mais preocupantes.

Os Steelers perderam jogos consecutivos em casa por 3-10 Cardeais do Arizona e o 3-10 Patriotas da Nova Inglaterra, que viu o recorde do Pittsburgh cair para 7-6 – e sua posição nos playoffs, de repente, está em perigo. Treinador principal Mike Tomlin está contando com o quarterback reserva Mitchell Trubisky para reviver um ataque que está em 27º lugar em pontuação e não tem o fator medo que o futebol Steeler já foi conhecido por ter.

“Acho que nossa defesa ainda é muito intimidante, mas sinto que as pessoas não têm mais medo de jogar contra o Pittsburgh Steelers“, Roethlisberger disse.