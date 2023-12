A lenda dos Giants acredita que sabe o motivo pelo qual Shohei Ohtani não se juntou ao San Francisco

Shohei Ohtania decisão de aderir ao Los Angeles Dodgers teve um efeito cascata em todo o mundo do beisebol e continuará a impactar MLB para anos que virão. Ohtania escolha de assinar um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões com o Dodgers veio como um golpe duplo para o Gigantes de São Francisco, Oinimigos de longa data e NL Oeste rivais de divisão. O Gigantes tentaram contratar jogadores de elite em free agency nos últimos dois anos – mas eles continuam rebatendo, apesar de ganharem mais Série Mundial campeonatos desde 2010 (três) do que os Dodgers (um).

Buster Posey, uma figura central em todos os três times vencedores do campeonato do Giants, fez parte do esforço organizacional para contratar Ohtani. Em entrevista com O Atléticoo ex-MVP indicou que a cidade de São Francisco não é suficiente para convencer os melhores agentes livres a fugirem para o área da baía assim que seus contratos terminarem.

Posey: São Francisco deixa os jogadores e suas famílias desconfortáveis

Poseyque jogou toda a sua carreira de 12 anos pelo Gigantes, disse ao The Athletic que o fascínio da cidade não é tão forte como antes. A percepção é que o clima agradável durante todo o ano no área da baía não é suficiente para superar as preocupações sobre o uso de drogas e crimes violentos em São Francisco.

“Algo que considero digno de nota, algo que infelizmente continua surgindo dos jogadores e até das esposas dos jogadores é há um pouco de desconforto com a própria cidadeno que diz respeito ao estado da cidade, com a criminalidade, com as drogas”, disse.

Posey acha que essa percepção prejudicou os Giants enquanto eles perseguiam Ohtanitentando convencê-lo a se mudar 400 milhas ao norte de Anaheim – onde a estrela bidirecional passou os primeiros seis anos de sua MLB carreira. São Francisco no ano passado também não conseguiu concluir negócios para shortstop Carlos Correa e 2022 AL MVP Arão Juizque acabou ficando Minesota e Nova Iorque respectivamente.

“É um ciclo frustrante, eu acho, e não apenas no beisebol”, continuou Posey. “O beisebol é secundário em relação à vida e às coisas importantes da vida. Mas no que diz respeito à atividade de agente livre, vi que isso afeta as coisas.”

Gigantes preparados para confiar no arremesso em 2024?

Enquanto Parque Oráculo pode não ser o lar de nenhum rebatedor estelar em 2024, o Gigantes têm um golpe duplo sólido no topo de sua rotação inicial. Ás destro Logan Webb âncoras São Franciscoda equipe de arremessadores e está saindo de uma temporada em que terminou em segundo lugar na votação do NL Cy Young Award, e uma saudável Alex Cobb eram um Todas as estrelas em 2023 – embora o destro perca o início da próxima temporada após passar por uma cirurgia no quadril.

Ainda assim, São Francisco está supostamente envolvido na corrida por outro fenômeno japonês, o arremessador destro Yoshinobu Yamamoto. Os Giants também contrataram o outfielder sul-coreano na terça-feira Jung Hoo Lee a um contrato de seis anos no valor de US$ 113 milhões, na esperança de que ele se torne um morcego confiável no meio da ordem para o novo técnico Bob Melvin.