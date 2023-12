A lendária moeda antiga que pode valer R$ 8,5 mil

Encontrar uma moeda rara é normalmente algo que acompanhamos apenas em filmes, novelas e livros de ficção. Contudo, o que a grande maioria das pessoas não sabe é que este tipo de atividade é real, e centenas de brasileiros conseguem ganhar muito dinheiro com a coleção de peças valiosas.

O Brasil conta atualmente com muitas moedas consideradas raras ainda em circulação. Algumas destas peças nem possuem mais valor monetário, ou seja, você não vai encontrar tais itens em um troco na feira, por exemplo. Mas é possível que você encontre estes exemplares em qualquer outro lugar.

A moeda lendária

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 500 réis do ano de 1849. Trata-se de um exemplar bastante antigo da nossa história, e que foi distribuído na época do Segundo Império do Brasil. Sim, estamos falando de uma peça da época de Dom Pedro II.

Para além da distância de tempo, vale frisar também que apenas 25 mil moedas de 500 réis do ano de 1849 foram postas em circulação naquele determinado ano. Na linguagem da numismática, estamos falando de uma tiragem extremamente baixa, o que faz o valor da peça ser elevado ainda mais.

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 500 réis do ano de 1849, de acordo com dados disponibilizados pelo Banco Central (BC):

3º Sistema Monetário 1º Tipo – Coroa;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1848-1852);

Período: Segundo Império – D. Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25.5mm;

Peso: 6.37gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 916.6;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: PETRUS II D G CONST IMP ET PERP BRAS DEF. Valor de face, no meio de dois ornamentos (acima e abaixo), grinalda de tulipas ao redor;

Desenho do Reverso: IN HPC S VINCES. Escudo das armas do império encimado por Coroa Imperial, ao lado um ramo de tabaco e café, unidos por laço.

Quando vale a moeda



Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 500 réis do ano de 1849, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2023? Abaixo, você pode conferir os valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 2 mil R$ 4 mil R$ 8,5 mil

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

A variação

Vale lembrar que a moeda de 500 réis do ano de 1849 pode contar com uma pequena variante. Se você encontrar esta peça com a data emendada (no ano de 1849), saiba que ela pode ter valores diferenciados. Veja abaixo: