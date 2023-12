A lendária ring girl do UFC Brittney Palmer anuncia aposentadoria após 16 anos

Britney Palmer decidiu dar um tempo em sua carreira no UFC octógono depois de passar 16 anos no esporte como a ring girl mais reconhecida.

O jogador de 36 anos estava com Dana White empresa desde 2007 e se tornou um dos rostos mais distintos no ringue como UFC ganhou destaque.

Brittney Palmer pinta mural dos criadores do OnlyFans em MiamiParker Johnson

Mas Palmerque recebeu o prêmio Ringcard Girl of the Year no World MMA Awards na quinta-feira, revelou que era hora de sair do ringue para sempre e enfrentar novos desafios.

“Bem, não há melhor momento para dizer isso. Mas depois de 16 anos no UFC, decidi me aposentar”, disse Palmer no palco do Sahara Theatre, em Las Vegas.

“Este fim de semana será meu último evento e estou absolutamente grato por esta experiência inesquecível. Viajei pelo mundo e conheci pessoas incríveis e conheci alguns amigos para toda a vida. Apreciarei para sempre as memórias e Estou muito animado com o futuro.

Palmer passou a agradecer UFC, branco e aos fãs por permitirem que ela experimentasse a ‘incrível honra’ de ser uma ring girl. Seu evento final será UFC 296que acontece na T-Mobile Arena no dia 16 de dezembro.

UFC peso pesado Jon Jones foi rápido em homenagear Palmer, dedicando uma postagem ao seu trabalho nas redes sociais.

“Brittney não tem sido apenas uma embaixadora incrível do UFC, mas também das mulheres desta indústria em geral”, escreveu ele.

“Brittney sempre representou a si mesma e à empresa com pura classe. Ela se tornou sua própria marca. Esta é uma verdadeira perda para o UFC e seus fãs. Ela é uma jovem imparável, o céu é realmente o limite.”

O que Brittany Palmer fará a seguir?

Palmer conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais e recentemente ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no Instagram.

Ela ainda não revelou o que a aguarda no futuro, mas parece seguro dizer que seu capítulo no UFC está encerrado.

Fora dos eventos de MMA, Palmer também demonstrou tendência para sessões de modelagem, bem como para organizar eventos e desenhar sua própria linha de roupas. Além disso, ela se descreve como uma artista contemporânea em sua página do Instagram, onde expôs alguns de seus trabalhos, desde pinturas a murais.