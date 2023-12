A libertação da cigana Rose Blanchard na prisão será um processo secreto

Cigana Rosa Blanchard está a apenas algumas horas de sua libertação antecipada da prisão… mas ela não está sendo libertada com muita pompa e circunstância… na verdade, muito pelo contrário.

O criminoso, que cumpria pena de 10 anos por assassinato em segundo grau, será libertado quinta-feira do Centro Correcional de Chillicothe em Chillicothe, MO… e soubemos que será um processo secreto.

Karen PojmannDiretor de Comunicações do Departamento de Correções do Missouri, disse ao TMZ … ninguém será permitido no local para o próximo lançamento de Gypsy, o que significa que nenhuma mídia, fãs ou espectadores.