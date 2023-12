A luta do Detroit Pistons na NBA: as sequências de derrotas mais inesquecíveis do esporte

EUNo mundo dos esportes, triunfos e derrotas muitas vezes definem o legado de uma equipe.

O Pistões Detroitcom sua recente 27ª derrota consecutiva contra o Nets, gravou um capítulo sombrio na história da NBA, marcando a pior seqüência consecutiva em uma única temporada na liga.

Ao enfrentarem o celtas de Boston em seguida, a possibilidade iminente de atingir 28 derrotas apresenta um desafio assustador, igualando o mínimo histórico estabelecido pelo Filadélfia 76ers nas temporadas 2014/15 e 2015/16.

O Pistões agora fazem parte de um clube exclusivo de times que sofreram séries de derrotas extraordinárias.

Vamos dar uma olhada em algumas das sequências mais infames da história de vários esportes:

1. 61 derrotas consecutivas para San Marino

A seleção nacional de futebol de San Marino suportou um período surpreendente de 10 anos sem ser capaz de evitar a derrota. A seqüência ininterrupta finalmente terminou em novembro de 2014 com um célebre empate em 0 a 0 contra Estônia. Este feito notável permanece gravado na história do futebol.

2. 29 derrotas consecutivas para o Chicago Cardinals na NFL

O Cardeais de Chicago enfrentou uma seqüência monumental de 29 derrotas consecutivas que durou quatro temporadas na NFL. Dos últimos seis jogos de 1942 até duas temporadas consecutivas de 0-10 em 1943 e 1944, o CardeaisAs lutas foram emblemáticas dos desafios enfrentados pelas equipes durante a era da guerra. A seqüência de rebatidas finalmente terminou com uma vitória contra seus rivais da cidade, o Ursosem 1945.

3. As 26 derrotas consecutivas do Unicaja na ACB

UnicajáA situação do ACB na temporada 1987/88 é um dos capítulos mais sombrios da história da liga espanhola ACB. A equipe sofreu 26 derrotas consecutivas, terminando a primeira fase com um recorde de 1-13 e a segunda com 0-14. Apesar das dificuldades, eles conseguiram evitar o rebaixamento, vencendo um playoff contra TDK Manresa.

4. As 26 derrotas consecutivas do Louisville Colonels na MLB

Para encontrar a pior sequência de derrotas na Liga Principal de Beisebol, é preciso viajar de volta ao século XIX. O Coronéis de Louisville enfrentou uma impressionante seqüência de 26 derrotas consecutivas em 1889. Em uma era muito diferente do beisebol, esse recorde permanece incomparável.

5. As 20 derrotas consecutivas do Sunderland na Premier League

A Premier League testemunhou Sunderlanda infeliz sequência de 20 derrotas consecutivas em duas temporadas. Na campanha 2002/03, o time sucumbiu à derrota nas últimas 15 partidas, resultando no rebaixamento. Após um hiato, voltou à primeira divisão, apenas para sofrer mais cinco derrotas no início da temporada 2005/06.

6. Tulsa Shock e Indiana Fever na WNBA

A WNBA viu tanto o Choque de Tulsa e Febre Indiana suportando 20 derrotas consecutivas, cada uma garantindo um lugar na história. O ChoqueA péssima temporada de 3-31 do 2011 continua sendo um ponto baixo na história da liga, destacando os desafios enfrentados pelas equipes em expansão. O Febre Indiana igualou esse recorde ao perder os últimos 18 jogos da temporada de 2022 e os dois primeiros de 2023.

7. Pittsburgh Penguins e Buffalo Sabres na NHL

Mesmo equipes com histórias ilustres enfrentam adversidades. O Pinguins de Pittsburgh, considerada uma das franquias de maior sucesso no hóquei no gelo, passou por uma fase desanimadora durante a temporada 2003/04, perdendo 18 jogos consecutivos. Na campanha 2020/21, o Sabres de búfalo correspondeu a essa tendência, ressaltando o fluxo e refluxo do sucesso nos esportes profissionais.

8. Las Palmas e Levante no futebol espanhol

No futebol espanhol, As palmas detém o recorde de 11 derrotas consecutivas durante a temporada 1959/60, resultando em rebaixamento. Por outro lado, Levante sofreu uma sequência de 27 partidas sem vitórias, de abril de 2021 a janeiro de 2022, destacando a natureza desafiadora de manter a competitividade no futebol de primeira linha.