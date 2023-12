George Clooney recentemente compartilhou insights sobre Mateus PerryA luta de Michael com a felicidade durante seu tempo em “Friends” devido à sua batalha contra o vício. Clooney revelou que apesar de Perry realizar seu sonho de conseguir um papel em uma comédia, ele ainda achava difícil encontrar alegria e paz.

Clooney relembrou: “Ele era uma criança e tudo o que dizia para nós, quero dizer, para mim, Richard Kind e Grant Heslov, era: ‘Eu só quero entrar em uma sitcom, cara. Eu só quero entrar em uma sitcom normal e Eu seria o homem mais feliz do mundo. E ele provavelmente teve um dos melhores de todos os tempos. Ele não estava feliz. Isso não lhe trouxe alegria, felicidade ou paz.

Clooney também expressou sua surpresa por não estar ciente da extensão das lutas de Perry enquanto trabalhavam juntos. Ele mencionou: “Sabíamos que ele não estava feliz e eu não tinha ideia do que ele estava fazendo, 12 Vicodin por dia e todas as coisas sobre as quais ele falava, todas aquelas coisas comoventes”. Apesar da proximidade durante as filmagens de seus respectivos programas, “ER” e “Friends”, Clooney admitiu não ter conhecimento das batalhas internas de Perry.

O ator também relembrou seus primeiros dias conhecendo Perry, descrevendo-o como um “garoto ótimo, engraçado, engraçado, engraçado”. No entanto, a batalha de Perry contra o vício levou à sua morte trágica. Seu relatório de autópsia revelou uma quantidade letal de cetamina e buprenorfina em seu sistema, esclarecendo a extensão de sua luta contra o abuso de substâncias.

Estrela de Friends lutou contra vícios durante anos

A jornada de Perry contra o vício foi longa e árdua, já que ele já havia gasto US$ 9 milhões em tentativas de ficar sóbrio. Sua luta começou aos 14 anos com o álcool e aumentou até o consumo de até 55 comprimidos de Vicodin por dia acompanhados de um litro de vodca. Apesar de seus esforços para ficar limpo e sóbrio, sua batalha contra o vício persistiu.

Após a morte de Perry, seu amigo próximo Jennifer Aniston defendeu-o contra rumores de uma recaída: “Ele tinha parado de fumar. Estava ficando em forma. Estava feliz – isso é tudo que sei.” As palavras de Aniston refletiram as complexidades da luta de Perry e o impacto que ela teve nas pessoas mais próximas dele.

Mateus PerryA história de John serve como um lembrete comovente do profundo impacto do vício e dos desafios que os indivíduos enfrentam para encontrar a felicidade e a paz em meio às suas lutas.