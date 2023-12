A mãe de Patrick Mahomes mostra fotos carinhosas de seu filho quando criança: Bronze se parece com você

An campanha publicitária para Skims levou a Randi Mahomes compartilhando algumas fotos de seu filho Patrick Mahomes no X/Twitter enquanto ela fica nostálgica com sua juventude.

Chefes de Kansas City quarterback Mahomes podia ser visto em um outdoor posando com sua esposa Brittany e seus dois filhos, Libra Esterlina e Bronze. A família está vestindo pijamas combinando e Randy claramente gostei de ver isso.

Ela decidiu compartilhar algumas fotos no X que a mostravam segurando Patrício em alguns locais diferentes em sua juventude.

Ela legendou o tweet: “Vendo PatrícioA família de SKIMS no outdoor do SKIMS em Nova York trouxe de volta algumas boas lembranças de nós em Nova York todos aqueles anos atrás.”

Fãs reagem à postagem de Randi Mahomes

Ver a família de Patrick no outdoor do SKIMS em Nova York trouxe de volta algumas boas lembranças de nós em Nova York todos aqueles anos atrás pic.twitter.com/f4R6hpFIoL ? Randi Mahomes (@tootgail) 9 de dezembro de 2023

Naturalmente, Randi recebeu muitas respostas de amigos e fãs que adoraram vê-la compartilhar essas memórias pessoais online.

Um disse: “Patrício era um garoto tão fofo e agora tem dois filhos adoráveis!”

Outro acrescentou: “Quão preciosas são essas fotos antigas!?! Criar memórias é o que importa!”

Um terceiro disse: “Obrigado por compartilhar suas memórias conosco. Rapaz, acho que Bronze se parece com você”.

Em vez disso, um fã decidiu se concentrar em Randyaparição nas fotos mais antigas, dizendo: “Randy, essas pernas são lindas!! Tão ciumenta!”

Randi recebe uma homenagem especial

Houve outro momento especial recentemente para Randy e para Donna Kelce.

Randy é a mãe de Patrícioenquanto Dona é a mãe de Travis Kelce. Ambas as mulheres tiveram um impacto significativo no sucesso do Chefes de Kansas City.

Numa homenagem única, ambos Randy e Dona serão apresentados como hologramas em tamanho real no histórico Grand Hall de Kansas City. As holografias ficarão expostas no Grande Salão até 1º de janeiro. Este reconhecimento especial é uma prova do importante papel que essas mães desempenharam na vida de seus filhos e do Chefes franquia.