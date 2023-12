A mãe de Patrick Mahomes responde aos trolls que atacam Brittany: Como ela os confrontou?

Tele é mãe de Patrick Mahomes defendeu sua nora revidando os trolls que frequentemente assombram Brittany Mahomes’ contas de mídia social em várias plataformas.

Brittany Mahomes foi criticada várias vezes ao longo de 2023 por sua associação com Jackson Mahomesque é acusada de crimes sexuais e aguarda julgamento, sua associação com Taylor Swift e até por ter a coragem de aparecer nos jogos da NFL do marido.

Sterling Mahomes deixa Brittany Mahomes louca durante o jogo do Christmas Chiefs

Agora o último ataque contra ela é devido ao mau jogo de Patrick Mahomes Enquanto o Chefes de Kansas City caiu para um recorde de 9-6 na temporada, tendo perdido quatro jogos desde o jogo de despedida da Semana 10, com a derrota mais recente acontecendo contra o Invasores de Las Vegas.

Randi Mahomes, que claramente se esgotou do ódio, respondeu acessando o X.com, antigo Twitter. Ela citou no Twitter uma postagem de uma criança descontente com a legenda: “Minha cara depois que alguém reclama Brittany Mahomes“.

A mãe do bicampeão do Super Bowl ofereceu uma resposta simples, mas eficaz, de, “Amo esse rosto”de sua conta com o nome de usuário @tootgail.

Receptores são o problema para os Chiefs

Muitos fãs ficaram perplexos com a forma como o Chefesque estavam no processo de lançar sua própria dinastia com duas vitórias no Super Bowl em quatro anos, e ficaram se perguntando por que eles caíram.

O problema parece ser os seus wide receivers, apesar do ano de sucesso de Arroz Rasheee até mesmo seus jogadores experientes, como Travis Kelce estão lutando, deixando assim Mem casa exposto com poucas opções de recebimento.

“Eles conseguiram apenas 14 pontos contra uma média na melhor das hipóteses Invasores defesa,” Frank Schwab disse ao Yahoo. “Quando Mahomes precisava trazer o Chefes de volta, ele não conseguiu. Isso porque seus receptores não são muito bons, exceto talvez (novato) Arroz Rashee.

“Até (Travis) Kelce parece menos dominante aos 34 anos. Ele passou oito jogos sem chegar a 100 jardas e cinco seguidos sem touchdown… Simplesmente não é um ótimo Chefes equipe.”