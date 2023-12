A maior sequência de derrotas na história da NBA: lista completa dos piores recordes da temporada regular

Tdele NBA temporada pode testemunhar uma seqüência recorde de derrotas, já que o Pistões Detroit têm lutado, tendo estendido sua seqüência de derrotas para 25 após uma derrota para o Jazz de Utah.

Os torcedores estão desanimados, chegando até a pedir a venda do time. O Pistões estão perigosamente perto do recorde consecutivo de 28 derrotas consecutivas da liga, mantido pelo Filadélfia 76ers.

Apesar de acumular as melhores escolhas do draft, Detroitatualmente com um recorde de 2-26, enfrenta desafios ofensivos, que lembram o 76ers‘ lutas em 2014/15 e 2015/16.

Maior sequência de derrotas na história da NBA em uma temporada regular