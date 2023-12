A misteriosa postagem excluída de Conor McGregor pode ser uma dica importante do UFC 300

euna quarta-feira passada, UFC Presidente Dana Branco confirmou que anunciará algumas das lutas do histórico UFC 300 evento que acontecerá no dia 13 de abril de 2024. Evento que está previsto para acontecer em Las Vegas e que promete ser o maior evento da história do UFC até hoje. Tem havido muita especulação sobre o que Dana White planejou, mas Conor McGregor pode já ter nos dado uma dica rápida. Em seu perfil pessoal no Instagram, ele postou uma foto logo após treinar em suas novas instalações com a seguinte legenda: ‘Champ Champ camp. possível envolvimento no UFC 300.

Conor McGregor e o ator Jake Gyllenhaal filmam uma cena da nova sequência de “Road House”Roberto Ortega

Quem poderá Conor McGregor lutar a seguir?

Com os problemas da USADA no passado, Conor McGregor não tem mais nenhum obstáculo que o impeça de conseguir uma vaga naquele grande evento. Vale lembrar que McGregor já estava com cartão amarelo para a luta do UFC 200, onde deveria enfrentar Nate Diaz. Dana White confirmou mais tarde que Conor McGregor foi retirado do evento porque se recusou a fazer parte das obrigações de mídia do UFC 200. Conor e Nate resolveram sua segunda luta um mês depois disso e há rumores de que os dois estão em negociações para uma possível luta na trilogia. No entanto, o próximo na lista de Conor ainda é Michael Chandler.

Desde que chamou McGregor logo após aquele nocaute espetacular contra Tony Ferguson, Michael Chandler tem esperado pacientemente por sua chance de lutar contra o irlandês. O UFC 300 parece o cenário perfeito para os dois entrarem naquele octógono e se enfrentarem. É bastante evidente que McGregor retornará eventualmente e esse evento histórico é a oportunidade perfeita para ele fazê-lo. Estaremos aguardando os primeiros anúncios do próprio Dana White nos próximos dias. Fique atento!