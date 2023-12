A moeda “amarelinha” que vale, no mínimo, R$ 450 sem erros

No mundo da numismática, para que uma moeda seja considerada valiosa, ela precisa contar com algumas características básicas. Podemos citar, por exemplo, o grau de conservação, a tiragem e até mesmo a quantidade de erros da peça. Exemplares com defeitos costumam valer muito mais dinheiro no final das contas.

Mas toda regra tem exceção, e não é diferente neste caso. Dentro da história monetária brasileira, existem algumas moedas que são consideradas extremamente raras mesmo que ela não conte necessariamente com algum tipo de erro, ou seja, basta encontrar a peça e garantir muito dinheiro.

Moeda de 1000 réis

É o caso, por exemplo, da moeda de 1000 réis do ano de 1929. Este é um exemplar bastante procurado pelos numismatas, e que pode valer, no mínimo, R$ 450 mesmo sem nenhum tipo de erro. A peça é considerada muito valiosa por um motivo muito claro: a baixa tiragem.

Dados oficiais da Casa da Moeda indicam que pouco mais de 83 mil peças de 1000 réis foram postas em circulação no ano de 1929. Na linguagem dos colecionadores, estamos falando de um número muito baixo, o que faz esta peça ser considerada extremamente rara para os numismatas.

Mas de que peça estamos falando, de fato? Para facilitar no processo de identificação, separamos abaixo uma lista com as principais características da moeda de 1000 réis do ano de 1929, considerando as informações detalhadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 8gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Figura da abundância, com joelho apoiado à terra, voltada à direita, com cornucópia (símbolo representativo da fertilidade) na mão direita; no campo, do lado direito, a constelação do Cruzeiro do Sul; colar de 21 estrelas na orla;

Desenho do Reverso: BRASIL’ na parte superior da orla. Entre dois ramos de café e algodão, unidos por um laço e separados ao alto por uma estrela. Valor de face ao centro. No exergo (espaço destinado à inscrição ou data), a data.

Você também pode gostar:

Como dito, esta moeda pode valer muito dinheiro em 2023 mesmo que ela não conte com nenhum erro de fabricação. Abaixo, você pode conferir os valores atuais considerando os catálogos numismáticos mais recentes:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 450,00 R$ 1,3 mil R$ 5 mil

Mas não parou por aí. Caso esta moeda de 1000 réis do ano de 1929 conta com um pequeno ponto entre as letras I e L na palavra BRASIL os valores podem ser elevados. Confira:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 1,1 mil R$ 2,4 mil R$ 7 mil

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.