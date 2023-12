A moeda antiga que a maioria das pessoas não sabe que é rara

O mundo da coleção de moedas vem crescendo muito e atingindo cada vez mais pessoas no Brasil. O assunto está sempre em alta, muito em função da dinamicidade do tema. Todos os anos, os valores cobrados pelas peças valiosas podem ser alterados, o que acaba causando curiosidade em muita gente.

É o caso, por exemplo, da moeda de 40 réis do ano de 1907. Trata-se de uma peça pouco falada em grupos de numismática, porque se trata de um exemplar que custava pouco dinheiro há pouco tempo atrás. Mas, como dito, o mundo da coleção é dinâmico, e hoje este item pode ser vendido por um bom valor.

É importante lembrar que a moeda de 40 réis do ano de 1907 contou com uma tiragem de pouco mais de 217 mil peças. Na linguagem da numismática, podemos dizer que este número é muito baixo, e quanto mais baixa a tiragem é, mais chances a peça tem de se valorizar com o passar dos anos.

Uma curiosidade importante sobre esta peça, é que ela faz uma homenagem aos estados da federação, com apenas 21 estrelas. Isso acontece porque em 1907 o Brasil contava com apenas 21 unidades da federação, diferentes das 27 que temos hoje em dia.

Identificando a moeda

Abaixo, listamos uma série de características mais básicas da moeda de 40 réis do ano de 1907, considerando as informações disponibilizadas oficialmente pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Réis (1889 – 1912);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 30mm;

Peso: 12gr;

Metal: Bronze;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Colar de 21 estrelas com 5 estrelas no centro, representando o Cruzeiro do sul, acompanhados da data e da inscrição REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL;

Desenho do Reverso: Valor de face (40 Réis) dentro de um colar de pérolas, com o fundo linhado na horizontal, acompanhado da inscrição A ECONOMIA FAZ A PROSPERIDADE.

Quanto vale a moeda?



Como dito, a moeda de 40 réis do ano de 1907 vem se valorizando muito nos últimos anos, e hoje já pode ser vendida a um bom valor mesmo considerando que a peça não conte com nenhum tipo de defeito de fabricação.

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, os valores cobrados pela peça em questão atualmente são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 50,00 R$ 140,00 R$ 1.000,00

Mas não parou por aí. Caso você tenha esta peça certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 3,3 mil, segundo projeções dos principais especialistas na área.

Uma moeda é considerada certificada quando são encapsuladas por grandes certificadores, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.

Todas as peças

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 40 réis de 1907 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Os réis

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.