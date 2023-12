A moeda antiga que vale R$ 3 mil mesmo sem defeito

Encontrar uma moeda antiga já é, por si só, um golpe de sorte. Mas encontrar uma moeda antiga do tempo do império do Brasil em bom estado de conservação, pode se tornar um nível ainda maior de sorte. Ao menos é que o que dizem os especialistas.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1851, ou seja, uma peça que foi posta em circulação no Brasil ainda no tempo do Império. Uma das principais características deste exemplar é que ele conta justamente com a representação do brasão imperial do país em uma das suas faces.

Trata-se de uma peça muito procurada e requisitada entre os colecionadores do país. Para muitos especialistas e historiadores, esta é uma moeda que conta com um grande grau de prata em sua produção. Talvez a maior concentração deste material em toda a história monetária do país.

Outro ponto que também chama atenção na moeda de 1000 réis do ano de 1851 é a baixa tiragem. Dados oficiais da Casa Moeda indicam que cerca de 98 mil exemplares foram postos em circulação naquele ano. Na linguagem da numismática, estamos falando de uma tiragem muito baixa, o que faz a peça ser vista como ainda mais valiosa.

As características

Para ajuda no processo de identificação desta peça, separamos abaixo uma série com as principais características da moeda em questão. Note que as informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC) recentemente.

3º Sistema Monetário 1º Tipo – Coroa;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1848-1852);

Período: Segundo Império – D. Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 30mm;

Peso: 12.75gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 916.6;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: PETRUS II D G CONST IMP ET PERP BRAS DEF. Valor de face, no meio de dois ornamentos (acima e abaixo), grinalda de tulipas ao redor;

Desenho do Reverso: IN HPC S VINCES. Escudo das armas do império encimado por Coroa Imperial, ao lado um ramo de tabaco e café, unidos por laço.

Quanto vale a moeda



Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1000 réis do ano de 1851, mesmo sem defeito de fabricação? Para responder a esta pergunta, separamos abaixo os valores mais atualizados com base em catálogos numismáticos dos anos de 2023 e 2024. Confira:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 150,00 R$ 500,00 R$ 900,00

O valor da moeda pode chegar a R$ 3 mil caso ela seja cerificada.

Mas caso ela tenha um defeito específico, a moeda de 1000 réis do ano de 1851 pode ter o valor ainda mais elevado. Isso vai ocorrer quando a peça não contar com um ponto logo depois da abreviação DEF em seu anverso. Neste caso, os valores mais atualizados são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 270,00 R$ 650,00 R$ 1,3 mil

Caso você encontre esta peça com este defeito em situação de certificação, ela poderá ser vendida por nada menos do que R$ 3,5 mil, segundo a maioria dos especialistas na área.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 1000 réis do ano de 1851 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária, considerando as informações históricas indicadas pelo Banco Central: