A moeda com a letra P que pode valer mais de R$ 25 mil

O que você faria com R$ 25 mil na conta? Certamente, este montante ajudaria boa parte das famílias brasileiras neste momento. O que nem todas elas sabem, é que é possível alcançar este patamar através da venda de uma simples moeda de 1 real. Ao menos é o que dizem os especialistas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a peça de 1 real do ano de 1998. Trata-se de um item extremamente raro, mesmo sem qualquer erro de cunhagem. Por ter sido uma moeda com baixa tiragem, é natural que seja cada vez mais difícil encontrar este exemplar mesmo em um troco na feira.

Mas difícil está longe de significar impossível. Caso você encontre uma moeda de 1 real do ano de 1998, saiba que é muito importante prestar atenção aos pequenos detalhes, porque um simples erro de cunhagem pode fazer com que a peça seja vendida a mais de R$ 25 mil.

A moeda de 1 real de 1998

Mas antes de mais nada, vamos elencar abaixo as principais características da moeda de 1 real do ano de 1998. As informações abaixo foram divulgadas pelo Banco Central (BC), e servem como base para que o cidadão identifique este exemplar com mais precisão.

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7.84gr;

Metal: Cuproníquel (núcleo) e Alpaca (anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnias brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

De qual erro estamos falando?

Mas afinal de contas, de qual erro estamos falando? Qual é a anomalia na peça de 1 real do ano de 1998 que pode fazer com que uma moeda seja vendida a mais de R$ 25 mil? De acordo com especialistas, trata-se nada mais do que uma simples letra P.

Esta letra pode ser lida como um erro de cunhagem, e tem grau de raridade 5. Isso significa na prática que o Brasil conta atualmente com poucas peças como esta em circulação. Assim, se você encontrar este exemplar, a dica é guardar com cuidado.



A letra P em questão está localizada logo ao lado da bandeira, que fica abaixo da inscrição do ano de 1998. É para este ponto que você precisa olhar para procurar por este erro.

Como dito, caso você encontre esta inscrição P, saiba que você poderá vender a moeda por nada menos do que R$ 25 mil, considerando as projeções mais atualizadas de colecionadores.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual, ou seja, na internet. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.