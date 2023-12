A moeda de 1 centavo que pode valer R$ 2 mil com este erro

Uma simples moeda de 1 centavo pode ser vendida a nada menos do que R$ 2 mil. É isso mesmo que você está lendo. Segundo especialistas na área da numismática, estamos falando de uma peça rara, normalmente deixada de lado pela grande maioria dos brasileiros, mas que pode ser encontrada em qualquer região do Brasil.

Neste artigo, estamos falando sobre a peça de 1 centavo do ano de 1969. Trata-se de um dos itens mais procurados dentro da numismática. O motivo da procura é claro: este é um exemplar que conta com várias variantes, ou seja, vários erros que podem conferir um valor maior à peça em questão.

Some à isso o fato de que esta moeda conta com uma tiragem de mais de 243 milhões de unidades. Este é um número considerado alto mesmo para a época. Isso significa que ainda existem muitos destes exemplares espalhados pelo Brasil. Basta procurar com bastante atenção.

As características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 1969 considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC). Veja:

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1967 – 1975);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 1.75gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Figura feminina representando a república, no exergo (espaço – em moedas ou medalhas – destinado à gravação de data ou de inscrição) a rosa dos ventos, acompanhadas do nome do país (BRASIL);

Desenho do Reverso: Valor de face e data ao centro.

Quanto vale esta moeda

Em condições normais, ou seja, quando esta peça é encontrada sem nenhum erro de cunhagem, ela pode ser vendida pelos seguintes valores:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 3,00 R$ 8,00 R$ 30,00

Por se tratar de uma peça de alta tiragem, a moeda de 1 centavo do ano de 1969 pode ser vendida até mesmo no quilo. Contudo, é importante lembrar que este exemplar conta com algumas variantes, e são justamente estes erros que fazem o valor subir. Veja abaixo alguns exemplos.

Moeda de 1 centavo de 1969 com o reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 75,00 R$ 270,00 R$ 600,00

Moeda de 1 centavo de 1969 com o reverso horizontal

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 55,00 R$ 240,00 R$ 550,00

Moeda de 1 centavo de 1969 com o disco trocado: R$ 500;

Moeda de 1 centavo de 1969 com a batida dupla: de R$ 400 a R$ 2000;

Moeda de 1 centavo de 1969 com o cunho descentralizado: R$ 100 a R$ 2000.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 1 centavo de 1969 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Os réis

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.