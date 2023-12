A moeda de 5 centavos que vale 500 vezes o seu valor facial

Quanto vale uma moeda de 5 centavos? Os mais apressados serão rápidos em responder: “5 centavos”. O que a grande maioria não sabe é que uma simples peça de 5 centavos pode valer muito mais dinheiro em alguns casos. No Brasil, alguns destes itens podem ser considerados valiosos.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1995. Trata-se de uma peça que ainda está em circulação, mas que na grande maioria das vezes é esquecida por causa do seu baixo valor monetário, de acordo com as regras da Banco Central (BC).

Curiosidades

Uma das curiosidades sobre esta moeda é que ela conta com uma tiragem de mais de 240 milhões de peças. Na linguagem da numismática, este é um patamar alto, o que pode indicar que estamos falando de uma peça não tão rara quanto se podia imaginar inicialmente.

De todo modo, outra curiosidade importante sobre esta peça é que ela foi posta em circulação há quase 20 anos. Na prática, isso significa afirmar que muitas das peças que foram colocadas nas ruas já se perderam. Em resumo: a cada ano que passa, ela se torna mais rara.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 5 centavos do ano de 1995, tomando como base as informações do Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 3.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.



Quanto vale esta moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a citada moeda de 5 centavos do ano de 1995, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2023? Abaixo, você pode conferir os valores sugeridos:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 15 R$ 25

Na prática, isso significa que uma moeda de 5 centavos do ano de 1995 em condições de Flor de Cunho poderá ser vendida a nada menos do que 500 vezes o seu valor facial.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 5 centavos de 1995 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: