A moeda de 50 centavos que vale R$ 300 mesmo sem erros

Para a grande maioria dos brasileiros, ganhar R$ 300 poderia fazer muita diferença no final do mês, sobretudo neste final de ano. O que nem todo mundo sabe é que existe a possibilidade de ganhar esse montante apenas com a venda de uma simples moeda antiga.

Estamos falando da peça de 50 centavos do ano de 1944. Trata-se de uma peça que não possui mais valor numismático, ou seja, não pode ser encontrada em um troco em uma feira. Contudo, ela é muito conhecida no meio da numismática, sobretudo porque faz alusão ao político Getúlio Vargas.

Quem foi Getúlio Vargas

Getúlio Vargas foi um dos nomes políticos mais notórios da história do país. Ele governou o Brasil por 19 anos, e foi chamado de herói por alguns, e de ditador por outros. Ele esteve no poder entre os anos de 1930 e 1945, e de 1951 a 1954, ano em que se suicidou.

Historiadores reconhecem que Vargas chegou ao poder em algumas oportunidades por meio de um golpe nas instituições democráticas do Brasil. Mas também lembram que foi durante os seus governos que o Brasil criou leis trabalhistas importantes como o estabelecimento de um salário mínimo, a carteira de trabalho e as férias remuneradas.

Características da moeda

Tanta notoriedade fez com que Vargas fosse homenageado nesta moeda de 50 centavos do ano de 1944. Abaixo, você pode conferir as principais características desta peça, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 5gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Getúlio Vargas * Brasil. Efígie do Presidente Getúlio Vargas, voltado à esquerda. Depois de Brasil, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM);

Desenho do Reverso: Valor de face e a data em cima de uma estrela. Abaixo de centavos, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM).



Quanto vale esta moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 50 centavos de 1944 neste ano de 2023? Abaixo, listamos os valores atualizados, considerando as informações dos catálogos numismáticos mais atualizados.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 80,00

Caso você tenha a moeda de 50 centavos de 1944 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 300 em 2023.

As variantes da moeda

De todo modo, o fato é que os valores podem até mesmo serem elevados, caso esta moeda conte com alguma variante, ou seja, algum erro de fabricação. Veja abaixo alguns casos.

Moeda de 50 centavos de 1944 com anverso sem a sigla

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 120,00

De que sigla estamos falando? É a inscrição OM que fica disposta logo depois da palavra Brasil. Ela significa “Orlando Maia”, um dos principais gravadores de moedas da história do país. Caso esta inscrição não exista na peça que você encontrou, os valores mudam.

Moeda de 50 centavos de 1944 com o reverso horizontal

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 200,00 R$ 500,00

O estado de conservação

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.