A moeda de réis que vale mais de R$ 3,5 mil em 2023

É possível ganhar dinheiro com moedas raras? De acordo com especialistas na área, a resposta é sim. Mas o cidadão que está interessado neste mercado, precisa prestar muita atenção aos detalhes da peça para conseguir identificar um exemplar valioso assim que se deparar com um.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 2000 réis do ano de 1907. Trata-se de uma das peças mais procuradas por colecionadores em todas as regiões do país. A depender do estado de conservação e de uma série de outras características, ela pode render muito dinheiro.

Curiosidades

De acordo com especialistas, uma das principais características sobre esta moeda é que ela pertence à primeira família de peças fabricadas e distribuídas na República Velha. Estes objetos inauguraram, portanto, uma nova formação econômica do país naquele momento.

Para além disso, outra curiosidade sobre esta peça é que ela é considerada muito grande. O seu formato é notadamente maior do que o atual tamanho das moedas do Plano Real, por exemplo. A diferença é perceptível no momento em que você olhar para o modelo.

Por fim, vale também frisar que esta peça contou com uma tiragem de mais de 2,6 milhões de peças distribuídas no ano de 1907. Estamos falando da maior tiragem da família desta moeda, o que pode indicar que não é tão difícil assim encontrar estas peças hoje em dia.

Características da peça

Abaixo, separamos as principais características da moeda de 2000 réis do ano de 1907, tomando como base as informações que foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 33mm;

Peso: 20gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *XX GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.



Você também pode gostar:

Quanto vale a moeda

De acordo com informações de catálogos numismáticos mais atualizados, é possível afirmar que a moeda de 2000 réis do ano de 1907 em condições normais, ou seja, sem defeitos de fabricação, possuem estes valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 130,00 R$ 300,00 R$ 600,00

Caso você tenha esta moeda de 2000 réis do ano de 1907 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1,8 mil.

Variantes da moeda

O fato, no entanto, é que o cidadão poderá vender esta moeda a valores ainda mais altos, caso encontre a mesma versão com alguma variante, isto é, com algum erro de cunhagem reconhecido pela Casa da Moeda. Abaixo, você pode conferir alguns exemplos.

Moeda de 2000 réis de 1907 com O de Ordem aberto:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 220,00 R$ 450,00 R$ 1.800

Caso você tenha esta moeda de 2000 réis do ano de 1907 com este erro certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 3 mil.

Moeda de 2000 réis de 1907 com o reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 550,00 R$ 1,5 mil R$ 3,5 mil

Caso você tenha esta moeda de 2000 réis do ano de 1907 com este erro certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 3,5 mil.

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.