A moeda rara de 1 real que pode ser encontrada por qualquer pessoa

O que você faria com uma moeda de 1 real? Uma das peças mais famosas da nossa história monetária, é também uma das mais belas do portfólio nacional. Mas o que nem todo mundo sabe, é que ao menos alguns destes exemplares podem valer muito dinheiro no final das contas.

Estamos falando de moedas raras. De acordo com especialistas, o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de peças valiosas em circulação. Entre elas, podemos citar a moeda de 1 real do ano de 1998, que vai ser abordada aqui neste artigo.

Posso encontrar esta moeda na feira?

Nada impede que qualquer pessoa encontre a moeda de 1 real do ano de 1998 em uma feira por meio de um troco. Por isso, é muito importante prestar bastante atenção ao exemplar que você está recebendo. De todo modo, analistas concordam que é muito difícil encontrar esta moeda em um trocado atualmente.

Afinal de contas, estamos falando de um exemplar que contou com uma tiragem baixa. Dados oficiais apontam que apenas pouco mais de 600 mil exemplares foram postos em circulação pelas ruas do Brasil. Na linguagem da numismática, esta é uma quantidade muito pequena.

De modo que mais de 25 anos depois do seu lançamento, a tarefa de encontrar esta peça em um troco na rua se tornou mais difícil. A dica, portanto, é dar uma olhada naquele cofrinho que está na sua casa há muito tempo. Existe uma chance relativamente alta de encontrar este exemplar no meio das peças de 1 real que estavam guardadas.

Características

Abaixo, listamos as principais características desta moeda de 1 real do ano de 1998, de acordo com as informações liberadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7.84gr;

Metal: Cuproníquel (núcleo) e Alpaca (anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnias brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.



Quanto vale esta moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 1 real do ano de 1998? De acordo com projeções de catálogos numismáticos mais atualizados, estes são os valores que estão sendo oferecidos neste momento:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 90,00 R$ 350,00 R$ 500,00

Note que os valores acima são referentes a uma moeda sem defeitos de cunhagem, ou seja, mesmo que você encontre uma peça normal de 1 real do ano de 1998, você certamente vai conseguir muito dinheiro por ela.

Caso você consiga uma peça de 1 real de 1998 que esteja em condição de certificação, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 750. Tais valores, no entanto, precisam sempre ser relativizados, porque variam de acordo com o contexto do mercado.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 1 real de 1998 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: