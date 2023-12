A NFL International Series está indo para o sul em 2024: qual país sediará um jogo?

Tele NFL tem se esforçado para capturar um público global há algum tempo. Tudo começou com NFL Europauma liga secundária de desenvolvimento fundada em 1989 e lançada em 1991. Com o passar dos anos, times surgiram em Alemanha, Espanhao Holanda e a Reino Unido.

A liga funcionou até 2007, mesmo ano em que a NFL começou a realizar jogos da temporada regular no exterior. A inauguração Série Internacional da NFL jogo foi disputado em Londres em outubro de 2007, e houve um jogo em Inglaterra todos os anos desde então (exceto 2020). Desde 2016, os jogos também são realizados em México e Alemanha.

NFL Brasil chegando em 2024

Rumores flutuaram em torno disso Espanha foi o próximo alvo da NFLmas parece que a liga está pensando em apostar um pouco mais no samba: Brasil está programado para sediar um jogo da NFL em 2024.

Supondo que a NFL queira manter o jogo no estádio com maior capacidade no Brasil, a principal opção seria a Maracanã. O famoso estádio de futebol existe desde 1950 e já sediou alguns dos jogos mais importantes da história do esporte.

Não há dúvida de que um jogo no Maracanã, mesmo que seja da temporada regular, seria um espetáculo que lembra qualquer Super Bowl. É uma oportunidade que a NFL não pode deixar passar.