A noite do recorde da franquia de 64 pontos de Giannis termina em drama depois que os Pacers pegam a bola do jogo

TA NBA testemunhou um desempenho inspirador de Giannis Antetokounmpo em Quarta-feira noite enquanto ele alcançava o ponto mais alto de sua carreira 64 pontos contra o Indiana Pacers.

No entanto, a euforia na quadra rapidamente se transformou em um espetáculo cheio de drama após o jogo, marcado por um incidente bizarro envolvendo o Marcapassos jogadores e a bola do jogo.

Noite recorde de Giannis contra o Pacers

Giannis’ desempenho excepcional estabeleceu um novo recorde para o Milwaukee Bucks, com 64 pontos em 20 de 28 arremessos.

O Marcapassosna tentativa de conter o bicampeão MVP, empregou diversas estratégias defensivas, mas não conseguiu impedir sua noite recorde.

O Dinheiro mantido Giannis no jogo até superar o recorde anterior e sair com 19 pontos de vantagem, aparentemente selando a vitória.

No entanto, o Marcapassos tinha outros planos.

Giannisalimentado pelo desejo de reivindicar a bola do jogo, correu para o túnel em direção ao Pacers’ vestiário depois que os jogadores o levaram consigo.

Depois do jogo o Marcapassos defenderam suas ações, afirmando que pretendiam comemorar o novato Oscar Tshiebwe primeiro NBA apontar.

A bola se tornou o centro de uma altercação acalorada que continuou mesmo após o toque final.

Giannis: A bola que tenho não é a bola do jogo

Giannis’ a busca pela bola não passou despercebida e Dinheiro segurança conseguiu recuperá-lo.

A briga, no entanto, deixou um gosto amargo, especialmente depois de um incidente em quadra onde Giannis foi jogado no chão por Marcapassos avançar Aaron Nesmithque acabou sendo expulso.

Marcapassos treinador principal Rick Carlisle expressou pesar pelo incidente, reconhecendo-o como um “situação infeliz.” Ele destacou que Marcapassos não precisava da bola oficial do jogo e sugeriu que as coisas piorassem desnecessariamente.

“Não precisamos da bola de jogo oficial. Há duas bolas de jogo lá, poderíamos ter pegado a outra. Mas não precisava chegar a esse ponto. É realmente uma pena. Na terceira partida, jogamos contra esses caras dentro de 2 1 /2, três semanas, então as coisas estão esquentadas com a competição, e eu entendo tudo isso, mas para isso chegar ao corredor, não precisava ter acontecido dessa forma”,Carlisle disse.

Quanto a Giannis? Durante a conferência de imprensa pós-jogo, o Dinheiro star confirmou que se divertiu com ele, mas tinha dúvidas de que era o que ele procurava: “Tenho uma bola, mas não sei se é a bola do jogo. Não parece a bola do jogo para mim. Parece uma bola nova… Joguei 35 minutos hoje. Eu sei qual é o jogo parecia uma bola.”

Em meio ao caos no final do jogo, Giannis feito História da NBA subindo na lista de pontuação de todos os tempos, superando o lendário Bob Cousy.

Antetokounmpo agora está na 100ª posição com 17.017 pontos na carreira.

O Dinheiroposicionada como a terceira semente no Conferência Lesteostenta um recorde de 16-7, enquanto o Marcapassoscom a quinta colocação, está em 13-8 após 21 jogos.