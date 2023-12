A noite monstruosa de Kevin Durant ajuda o Suns a derrubar o Rockets para uma importante vitória na estrada

Kevin Durant tive 27 pontos, 10 rebotes e um recorde da carreira, 16 assistências pelo seu 18º triplo-duplo na carreira, ajudando o Fênix Sóis vencer o Foguetes Houston 129-113 na noite de quarta-feira, quebrando uma seqüência de três derrotas consecutivas.

Durant acertou 9 de 16 arremessos de campo e também teve dois roubos de bola e um bloqueio Fénixa primeira vitória na estrada desde 26 de novembro. Sóis melhorou para 15-15.

Eric Gordon igualou Durant com 27 pontos em seu primeiro jogo em Houston desde que foi negociado em fevereiro. Ele marcou 17 pontos no segundo quarto de 43 pontos do Suns, rumo a uma vantagem de 73-55 no intervalo. Devin Booker somou 20 pontos e Grayson Allen tinha 16.

Alperen Sengun liderou Houston com 24 pontos, e Jalen Verde adicionou 23 com seis pontos de 3, o melhor da temporada. O Foguetes têm 15-14 anos.

Phoenix acertou 76% no segundo quarto, aumentando sua vantagem para 20, e 12 foi o mais próximo que os Rockets chegaram no segundo tempo.

Jabari Smith Jr. marcou nove pontos para o Houston antes de sair no terceiro quarto devido a uma torção no tornozelo esquerdo. Uma noite antes, os Rockets perderam Dillon Brooks a uma distensão oblíqua, que o obrigou a perder um jogo pela primeira vez nesta temporada.

Sóis: Anfitrião Charlotte na sexta-feira à noite.

Foguetes: Anfitrião Filadélfia na sexta-feira à noite.