A nova estrela dos Dodgers, Yamamoto, diz que teria se juntado a Los Angeles independentemente de Shohei Ohtani

Tele Los Angeles Dodgers apresentaram sua mais recente aquisição de agente livre de alto preço, um jogador a quem a franquia ofereceu um Contrato de US$ 325 milhões mesmo que ele nunca tenha lançado um lance MLB.

Yoshinobu Yamamoto conheci o Os anjos mídia pela primeira vez na quarta-feira, poucas horas depois do Dodgers confirmou que assinou um pacto de 12 anos com a organização. Ele se junta ao companheiro de seleção nacional Shohei Ohtani no Estádio Dodgercom ambos os jogadores esperando ganhar vários Série Mundial campeonatos enquanto estão presos a acordos que duram uma década.

Mas enquanto Yamamoto está feliz por ter Ohtani como seu companheiro de equipe novamente no longo prazo, o arremessador estrela disse na quarta-feira que a decisão do duas vezes MVP de se juntar aos Dodgers não teve influência por conta própria – e os rivais dos Dodgers, os San Francisco Giants, eram fortes candidatos para assinar ele durante uma agitada agência gratuita.

Yamamoto queria Los Angeles de todo jeito

Falando através de um intérprete, Yamamoto explicou que “provavelmente“teria assinado com os Dodgers de qualquer maneira, uma vez que foi destacado para times da MLB pelo Búfalos Orix – mesmo que Ohtani tivesse girado em direção ao Giganteso Blue Jays de Torontoou qualquer outra equipe que tivesse interesse em adquiri-lo.

No entanto, não se pode negar que a escolha de Ohtani de vestir o azul Dodger ajudou Oarremesso para Yamamoto, que foi cortejado pelos Giants e também pelo Mets de Nova York e a Ianques de Nova Iorque. Mesmo que Ohtani não possa lançar em 2024 devido a uma lesão no cotovelo, ele ainda pode acertar a base como o rebatedor designado dos Dodgers – e Yamamoto espera fazer com que essas contribuições esperadas na base se mantenham no monte.

O que torna Yamamoto especial?

Embora ele não tenha a constituição de um arremessador poderoso prototípico, o Yamamoto de 5’10 ” pode tocar 100 milhas por hora com sua bola rápida e pode produzir contato fraco com um arremesso de mergulho com os dedos divididos. Yamamoto também lança uma grande bola curva para manter os rebatedores ainda mais desequilibrados.

Usando esses três arremessos, Yamamoto obteve um ERA de 1,82 ao longo de sete temporadas no Japão e rebateu pelo menos 200 rebatedores em duas dessas temporadas. O jovem de 25 anos ajudou Orix alcance o Série Japão – o equivalente do país à World Series – em cada uma das últimas três temporadas, e o Búfalos ganhou o Series em 2022.