A nova sequência de ‘Road House’ de Conor McGregor e Jake Gyllenhaal não impressiona Jeff Bezos

Mtalvez as pessoas se lembrem Jake Gyllenhaal filmando cenas de um filme com temática de MMA em UFC 285 em março. Durante esse evento, Jon Jones conquistou o título mundial dos pesos pesados ​​ao derrotar Ciryl Gane por finalização. Gyllenhaal compareceu ao evento e esteve ao lado da lenda irlandesa Conor McGregor ao lado do ringue. Mais tarde foi relatado que essas cenas foram filmadas para o remake de ‘Casa da estrada‘, um clássico cult do início de 1989, estrelado por Patrick Swayze. Presumivelmente, Conor McGregor interpretará a si mesmo neste remake que tem Jake Gyllenhaal como personagem principal. Embora esse filme clássico não tenha nada a ver com artes marciais mistas.

‘Road House’ e sua luta para evitar distribuição direta para streaming

De acordo com um relatório de Variedadeo ‘Casa da estrada‘filme foi afetado pelo recente SAG-AFTRA greve e sofreu as consequências. Eles confirmaram que a Amazon Prime decidiu enviar o lançamento do filme diretamente para o streaming. Como reação a esta decisão, Notícias do disco reportou que Gyllenhaal equipe não concordou com isso e eles marcaram uma exibição privada para Amazonas fundador Jeff Bezos. O tiro saiu pela culatra, já que o filme ainda está indo apenas para streaming e digital. Mas Jeff Bezos não foi quem tomou a decisão final.

De acordo com este relatório, o principal culpado desta decisão é o chefe do estúdio Jen Salke, quem foi quem insistiu que este filme não deveria ser lançado nos cinemas. Como resultado disso, ‘Casa da estrada‘ está fadado a perder milhões de dólares. Diretor Douglas Linman também foi uma das pessoas que pressionou por esta exibição privada, mas o plano não funcionou como eles esperavam. Salke não mudou de ideia mesmo após a exibição e Jeff Bezos decidiu respeitar sua decisão. Embora o esforço seja o que conta, às vezes as coisas não funcionam como se espera.