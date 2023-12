A pessoa mais pesquisada no Google em 2023 foi um jogador da NFL, mas não Travis Kelce

Snosso Google o histórico de pesquisa para 2023 chegou.

Bem, na verdade, o do mundo. Na segunda-feira, a gigante tecnológica com sede na Califórnia lançou o seu “Year in Search”, um resumo das principais consultas globais de 2023, que vão desde momentos inesquecíveis da cultura pop (olá, Barbenheimer), até à perda de figuras queridas e notícias trágicas com repercussão mundial.

O contínuo Israel-Hamas a guerra liderou as tendências de notícias em 2023, de acordo com os dados globais do Google, seguida por consultas relacionadas ao submersível Titanic que implodiu em junho, bem como aos terremotos devastadores de fevereiro na Turquia e na Síria.

Damar Hamlin foi a pessoa mais popular nas pesquisas do Google este ano. Segurança do Buffalo Bills da NFL, Hamlin sofreu uma parada cardíaca quase mortal em campo durante um jogo em janeiro, mas desde então completou uma recuperação celebrada. Ator Jeremy Renner, que sobreviveu a um grave acidente com um limpa-neves no início de 2023, veio em seguida. Enquanto isso, o falecido Mateus Perry e Tina Turner lideraram as tendências de pesquisa entre indivíduos notáveis ​​que faleceram.

Barbie dominou as tendências de filmes da pesquisa do Google este ano

No mundo do entretenimento, “Barbie“dominou as tendências de filmes da pesquisa do Google este ano – seguido pelo co-piloto de Barbenheimer, “Oppenheimer”, e pelo thriller indiano “Jawan”. Na TV, “The Last of Us”, “Wednesday” e “Ginny and Georgia” foram os três programas mais populares em 2023.

“(Idol)” de Yoasobi foi a música mais popular nas pesquisas do Google. “Try That In A Small Town” de Jason Aldean – que disparou nas paradas após polêmica neste verão – e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Shakira e Bizarrap se seguiram.

Muitos consumidores passaram 2023 pedindo ingressos para Taylor Swift

E isso é apenas a ponta do iceberg das tendências globais de pesquisa do Google para 2023. Bibimbap foi a receita mais popular. Inter Miami CF, a nova casa da estrela do futebol argentino Lionel Messi, liderou as tendências das equipes esportivas do Google. E especificamente nos EUA, muitos consumidores passaram 2023 perguntando por que os ovos, Taylor Swift ingressos e garrafas de sriracha eram muito caros – enquanto “rizz” (recentemente eleita a palavra do ano em Oxford) era pioneira nas pesquisas de definição de gírias.

Você pode encontrar mais dados, incluindo listas específicas de países e tendências dos anos anteriores, no arquivo “Year in Search” do Google. A empresa afirma que coletou os resultados da pesquisa de 2023 de 1º de janeiro a 27 de novembro deste ano.

Vídeo do relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce mostra seus melhores momentos em 2023Parker Johnson

O Google não é o único a publicar dados anuais à medida que 2023 chega ao fim – e de pesquisas em dicionários a fluxos de música, é provável que você já tenha visto outras listas recapitulando a atividade online este ano. Na semana passada, por exemplo, a Wikipedia divulgou sua lista de entradas mais vistas de final de ano – com seu artigo sobre ChatGPT liderando o grupo.

Para marcar o 25º aniversário do mecanismo de busca, o Google também divulgou os principais dados de pesquisa “de todos os tempos” em várias categorias específicas. Desde 2004 (quando os dados de tendências da empresa foram disponibilizados globalmente pela primeira vez), o vencedor do Grammy mais pesquisado no Google de todos os tempos foi Beyoncépor exemplo, enquanto o futebol português é excelente Cristiano Ronaldo é o atleta mais pesquisado, e o filme ou elenco de TV mais pesquisado é “Harry Potter”.