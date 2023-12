A pior crise de Pep Guardiola no Manchester City se aprofunda após a derrota do Aston Villa

TA máquina perfeita construída no sul de Manchester por Pep Guardiola atingiu o seu clímax com a incrível conquista da tríplice coroa na temporada passada.

Após anos de paciência e confiança no projeto, o Manchester City conquistou a primeira Liga dos Campeões da sua história e manteve a regularidade de vitórias que o caracteriza na Premier League com cinco títulos em seis temporadas.

Mas agora pouco ou nada resta daquela equipe, que ficou fragilizada pela lesão de Kevin De Bruyne, suspensão do Rodri e a partida de Ilkay Gundogan para Barcelona no verão.

A derrota por 1 a 0 para Vila Aston na quarta-feira significa que o City está há quatro jogos consecutivos sem vencer: Aston Villa (1-0), Chelsea (4-4), Liverpool (1-1) e Tottenham (3-3). Tal corrida não acontecia desde 2017.

Os jogos contra adversários de renome, que o City estava habituado a vencer com uma facilidade surpreendente, já não são apreciados.

Isso não é novidade – o início da temporada passada também fez soar o alarme – mas acabaram consertando, vindo de oito pontos atrás contra o de Arteta Arsenal. Nesta temporada eles estão agora em quarto lugar e já seis pontos atrás após 15 partidas.

O recorde indesejado de Pep

No 535º jogo do Guardiola época, devia ser o jogo mais atípico para a equipa catalã. O City não só não conseguiu marcar, algo quase inédito, mas o total de dois chutes durante toda a partida é o menor número de todos os tempos por um time comandado por Guardiola na Premier League.

Na verdade, nunca houve nenhum Guardiola a equipe terminou um jogo com tão poucas tentativas de gol.

Ambos vieram de Erling Haaland e ambos foram salvos por Emiliano Martinez, principalmente quando o placar estava empatado em 0-0. A partir desse momento, o City voltou à sua versão mais ‘humana’ e pagou o preço.

Em contraste, Vila Aston eram dominantes. Unai EmeryOs homens do Brasil dispararam 22 chutes na frente do gol de Ederson – o maior número de tentativas de qualquer equipe contra Guardiolaestá em uma partida do campeonato – e não sofreu um único escanteio.

Eles também foram eficientes no território do City, arrancando a bola 13 vezes no último terço do campo, o que é um crédito ao trabalho que Emery realizou no campo de treinamento. Tudo isso entrou EsmerilA primeira vitória do Manchester City contra Guardiola e foi a noite perfeita para os anfitriões em Villa Park, que ultrapassaram o City para o terceiro lugar.

“Sabemos qual é o nosso nível e, como treinador, tenho que encontrar uma forma de vencer jogos. Estamos com algumas dificuldades. Estou aqui para ajudar os meus jogadores”, afirmou. Guardiola disse.

Rodrigo, o intocável

Os números não mentem. O espanhol é a peça perfeita na máquina dos Citizens e quando o jogador de 26 anos não está em campo, o City parece vulnerável. Nos 17 jogos que Rodri esteve ausente, os campeões têm uma percentagem de vitórias de 53 por cento. Quando o meio-campista é incluído na equipe, o percentual sobe para 73,3%.

O que é inegável é como sua ausência afeta negativamente a equipe. O City sofre mais gols (1,1 sem ele, 0,8 com ele), enfrenta mais chutes (8,3 sem ele, 7,1 com ele) e ganha menos pontos (2,3 com ele, 1,8 sem ele) quando não está disponível.

Simplificando, Guardiola sabe que tem de encontrar uma solução para o problema, admitindo que a sua equipa “tem de encontrar um caminho” sem o internacional espanhol.

Ultima temporada, Guardiola sublinhou a afirmação de que Rodri é o melhor na sua posição: “Tivemos sorte que o clube contratou este tipo de jogador e quando ele chegou era um tipo de jogador e claro, fez vários jogos e agora é capitão, um dos capitães da equipe e ele é… ele é fantástico. Ele é o melhor da Europa.”

A boa notícia é que De BruyneA recuperação de seus problemas de lesão está se aproximando. Mas depois de cinco derrotas consecutivas sem o insubstituível Rodri, Guardiola enfrenta um difícil desafio para encontrar um substituto para o homem que é, sem dúvida, a pedra angular do seu projeto Etihad.