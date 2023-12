A primeira derrota de Taylor Swift no Chiefs termina com o marido de Simone Biles empurrando Travis Kelce

Taylor Swift compareceu ao Lambeau Field para torcer pelo namorado Travis Kelce como seu Chefes visitou o Green Bay Packers para Futebol de domingo à noite. Foi o quinto dela NFL jogo nesta temporada e Cidade de Kansas havia vencido todas as quatro disputas anteriores com a presença da popstar, mas desta vez perdeu por 27-19.

Swift, 33 anos, não foi o único “WAG” presente. Ginasta olímpica Simone Bilesque é casado com a segurança do Packers Jonathan Owensbeijou-o na linha lateral antes do início do jogo e ele acabou desempenhando um papel importante na vitória do Green Bay.

Doce abraço de Taylor Swift com Brittany Mahomes antes do jogo Chiefs-PackersParker Johnson

Kelce, 34, teve uma chance de marcar um touchdown na última jogada do jogo, em uma tentativa de Ave Maria do quarterback Patrick Mahomesmas Owens empurrou o tight end do Chiefs por trás.

Owens, 28, escapou da interferência no passe defensivo e Swift foi forçada a testemunhar pessoalmente sua primeira derrota no Chiefs.

Swift sentou-se em uma suíte, como fez em todos os jogos anteriores, ao lado Brittany Mahomesa esposa de Patrick.

Travis Kelce ainda brilha para Taylor Swift

A última vez que Swift compareceu a um jogo em Kansas City foi em 22 de outubro contra o Carregadores de Los Angeles devido ao Turnê Eras na América do Sul obstruindo sua agenda.

Seu primeiro jogo no Chiefs foi uma vitória em casa sobre o Ursos de Chicago no Arrowhead Stadium e ela então torceu por eles na estrada contra o Jatos de Nova York e Denver Broncos.

Kelce teve um desempenho melhor com a presença de Swift nesta temporada. Ele registrou 81 jardas em quatro recepções na derrota para o Green Bay e agora tem uma média de 102,6 jardas em jogos que participou.

Travis teve média de 50 jardas em seus outros seis jogos e perdeu a abertura da temporada do Chiefs, uma derrota para o Leões de Detroit.