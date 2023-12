A primeira foto de Danny Masterson é divulgada quando ele é transferido para a prisão estadual

As novas instalações de Danny são a mesma prisão onde o rapper Tory Lanez está atrás das grades. Tory está preso lá desde setembro, mas sua sentença é muito mais curta que a de Danny.

Antes da prisão estadual, Danny estava detido na Cadeia Central Masculina do Condado de Los Angeles.

Como relatamos pela primeira vez, Masterson foi mantido fora da população em geral enquanto aguarda a sentença… permanecendo na mesma área que outros presidiários importantes do passado, como Cavaleiro Suge dar OJ Simpson .

Após sua condenação a esposa atriz de Danny Bijuteria Phillips entrou com pedido divórcio … e ele concordou Bijou deveria ter a custódia total de sua filha de 9 anos.

Você deve se lembrar, Masterson foi acusado de estupro em 2020, com as supostas vítimas alegando que os incidentes ocorreram entre 2001 e 2003 – bem no meio de seu trabalho em “That ’70s Show”.