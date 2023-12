A ‘proibição de cadeira’ no set de Bradley Cooper não é incomum entre os diretores

Você já deve ter ouvido falar sobre isso… BC fez uma entrevista individual com o grande Spike Lee para a série “Directors on Directors” da Variety – e logo de cara, Brad disse que não é um cara grande quando está filmando um filme. Também parece que ele também não permite que outros o façam.

Como ele mesmo diz, ele odeia cadeiras no set… e sente que elas sugam a energia de um ator e da sala em geral. Então, ele os chuta para o meio-fio – e provavelmente faz com que quase todo mundo fique de pé … isso, ou eles serão relegados a caixas de maçã.

Ele também disse que não acredita no modelo de vila de vídeo – onde um diretor assiste a ação a partir de monitores à distância – e aparentemente gosta de assistir as performances de perto.

Spike pareceu um pouco surpreso com sua abordagem – assim como o resto do X/Twitter – mas descobri que ele está longe de ser o único cineasta que impõe diretrizes rigorosas no set… e mesmo para a questão da cadeira, ele está em boa companhia com Christopher Nolan e Zack Snyder.