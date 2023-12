A provocação de Natal de Paige Spiranac faz os fãs desejarem que seu novo vídeo durasse um segundo a mais

Paige Spiranac legendou seu último vídeo “De nada”, mas ela 3,9 milhões de seguidores no Instagram não estão agradecendo a ela.

Vestido como um presente de Natal com embrulho branco e um belo laço vermelhoo influenciador de golfe preparado para desatar o arco, criando mais tensão do que o lançamento lento de uma tacada de 40 pés para ganhar um major.

Mas para quem queria que o vídeo fosse mais longo, ela deixou uma mensagem simples: fique de olho no prêmio.

“Você não é bom o suficiente no golfe para ficar bravo”, dizia o texto branco em uma tela preta no final do vídeo provocativo.

Época mais maravilhosa do ano

Mesmo com a queda das temperaturas e a aproximação do Ano Novo, Spiranac ainda está aproveitando o tempo no campo de golfe. Ela postou um vídeo em sua história no Instagram caminhando pelo campo ao som do clássico de Natal de Andy Williams, É a época mais maravilhosa do ano.

O glamoroso jogador de golfe está claramente no espírito natalino, promovendo presentes de Natal como seu calendário pin-up de 2024. Ela também entrou no clima vestindo uma terno sexy de Papai Noel essa semana.

“Me embrulhei, mas infelizmente não posso estar debaixo da árvore de todos”, escreveu ela aos seus seguidores no Twitter. X/Twitter.