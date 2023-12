A que horas é o Fiesta Bowl e o Sugar Bowl? Canal de TV, onde assistir online, programação dos dois jogos

Tele Tigela de festa e a Açucareiro fazem parte dos “Seis de Ano Novo”, que são seis grandes jogos de bowl que apresentam o mais alto nível do futebol universitário que acontecem durante ou próximo ao ano novo.

Os seis são: Rose Bowl, Orange Bowl, Sugar Bowl, Cotton Bowl, Peach Bowl e Fiesta Bowl

Estes são também os jogos de bowl mais antigos e, portanto, os de maior tradição no futebol universitário.

Os seis também sediam os jogos das semifinais do College Football Playoff em um cronograma rotativo de três anos.

O Sugar Bowl vai sediar uma semifinal este ano.

No próximo ano, quando o CFP se expandir para incluir 12 equipes, o New Year’s Six sediará não apenas as semifinais, mas também as quartas de final.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Fiesta Bowl e o Sugar Bowl deste ano.

Tigela Vrbo Fiesta

O 53º Vrbo Fiesta Bowl anual contará com um confronto histórico entre o número 23 do Liberty e o número 8 do Oregon, pela primeira vez.

Esta será a quarta vez que o Oregon fará uma aparição no Fiesta Bowl, e a segunda em quatro temporadas.

Os Ducks venceram dois deles, em 2002 e 2013.

Em sua última aparição em 2021, eles perderam para o Iowa State por 34-17.

Por outro lado, o Liberty conquistou sua primeira vaga no Six bowl de Ano Novo na história da escola e na história da Conference USA.

Que dia é o Fiesta Bowl?

O Fiesta Bowl acontecerá na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024

Onde está acontecendo o Fiesta Bowl?

O estádio que terá a honra de receber o Liberty e o Oregon será o State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.

Qual é o horário de início do Fiesta Bowl?

O confronto histórico está programado para começar às 13h ET

Onde posso assistir ao Fiesta Bowl?

Você pode assistir ao Fiesta Bowl com qualquer pacote de TV que inclua ESPN. Além disso, os fãs podem assistir ao jogo em qualquer um dos serviços de streaming da ESPN ou nas plataformas digitais da rede esportiva.

Açucareiro Allstate

O Allstate Sugar Bowl é um dos jogos de bowl mais antigos da história. Sua primeira edição data de 1935.

Este ano, o jogo tradicional também servirá como semifinal dos Playoffs do College Football e contará com o Washington Huskies (nº 2) e o Texas Longhorns (nº 3).

O vencedor do jogo deste ano, o 90º Sugar Bowl Classic anual, seguirá para o College Football Playoff Championship, que está marcado para segunda-feira, 8 de janeiro, em Houston.

Que dia é o Açucareiro?

O grande jogo está marcado para 1º de janeiro de 2024

Onde está acontecendo o Sugar Bowl?

O Sugar Bowl acontecerá em Nova Orleans, no Caesars Superdome.

Qual é o horário de início do Sugar Bowl?

A segunda semifinal do dia dos playoffs do futebol universitário começará às 20h45 horário do leste dos EUA

Onde posso assistir ao Sugar Bowl?

O Sugar Bowl será transmitido pela ESPN e, assim como o Fiesta Bowl, os fãs poderão acompanhar a ação ao vivo em qualquer pacote de TV a cabo ou streaming que transmita a rede esportiva.