A que horas é o Solstício de Inverno de 2023?

Tele solstício de inverno marca o fim das estações quentes e do outono e o início do inverno e é baseado em vários fatores como o eixo da Terra, a órbita e a posição do Sol no céu, mas quando é?

O solstício de inverno marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano no Hemisfério Norte. Ocorre por volta de 21 de dezembro, quando a inclinação axial da Terra está mais distante do sol, fazendo com que o sol apareça em seu arco mais baixo no céu.

Este evento astronômico significa o início do inverno e tem sido celebrado em culturas de todo o mundo há milênios. Tradicionalmente, é um momento de reflexão, festivais e rituais, muitas vezes associados ao renascimento, à renovação e ao retorno gradual da luz. Muitas festividades e tradições, como o Yule e várias celebrações do solstício, homenageiam este momento astronômico crucial.

Os romanos celebravam o solstício de inverno com a Saturnália, um festival em homenagem a Saturno, o deus da agricultura. Com duração de cerca de uma semana, envolvia banquetes, entrega de presentes, inversões de papéis onde os senhores serviam aos escravos e folia em geral. As casas foram decoradas e as normas sociais foram relaxadas durante este período festivo de folia e boa vontade.

Espera-se que o solstício de inverno em 2023 ocorra aproximadamente às 22h27 ET no hemisfério norte e em todos os Estados Unidos.

O solstício de inverno é sempre em 21 de dezembro?

O solstício de inverno normalmente cai em 21 de dezembro no Hemisfério Norte, mas a data exata pode variar ligeiramente a cada ano. Pode ocorrer entre 20 e 23 de dezembro devido a diferenças no calendário gregoriano e na inclinação axial da Terra.

Fatores como anos bissextos e a ligeira variação na duração de um dia solar causam essa mudança. Além disso, ao longo dos séculos, a data do solstício pode mudar devido à precessão axial da Terra. Embora o dia 21 de dezembro seja comumente citado, a data real pode diferir ligeiramente a cada ano, embora represente consistentemente o dia mais curto e a noite mais longa no Hemisfério Norte.