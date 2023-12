A que horas é o The Game Awards 2023? Canal de TV, onde assistir online, Agenda

AO mundo dos jogos antecipa ansiosamente The Game Awards 2023o evento promete um espetáculo de brilho desnecessário, adoração de celebridades, apresentações musicais tangencialmente relacionadas e todo o drama típico de grandes premiações.

Quer você ame ou deteste esses elementos, eles vêm acompanhados da emoção de testemunhar revelações e anúncios de novos jogos.

Para capturar toda a ação, os espectadores devem suportar ou pular estrategicamente o brilho durante a transmissão ao vivo ou VOD no dia seguinte – embora este último perca o direito de reclamar.

A que horas é o The Game Awards 2023?

O grande evento está agendado para 7 de dezembro de 2023, às 19h30 ET/16h30 PT, que é 01h30 CET na Europa. O Game Awards, que será apresentado por Geoff Keighley, tem como objetivo uma duração semelhante ao espetáculo de 3,5 horas do ano anterior, resultando numa noite potencialmente longa para os telespectadores europeus.

Onde assistir ao The Game Awards 2023?

Para quem gosta de sintonizar, The Game Awards 2023 será transmitido ao vivo no Twitch e no YouTube. O evento permite co-streaming, permitindo que os espectadores explorem streams hospedados por suas emissoras favoritas.

À medida que a comunidade gamer faz a contagem regressiva para o evento, a expectativa não é apenas pela premiação, mas também pelo espetáculo que os cerca.

Seja deleitando-se com o brilho ou esperando pacientemente pela revelação do jogo, 7 de dezembro de 2023 promete uma noite de entretenimento para jogadores de todo o mundo.

O evento Game Awards contará com uma apresentação da Game Awards Orchestra, apresentando músicas de todos os seis indicados ao Jogo do Ano.

Embora os fãs antecipassem um Grande roubo de automóveis 6 trailer, a Rockstar Games anunciou seu lançamento separado no YouTube. No entanto, o entusiasmo continua grande pela revelação do próximo jogo de Hideo Kojima, uma sequência de Death Stranding.

Os anúncios antecipados incluem um novo Fortnite modo de jogo, conteúdo para download para Elden Ring e grandes revelações do Xbox e Sega. O evento continua sua tradição de entregar novos trailers e anúncios que cativam a comunidade de jogadores.