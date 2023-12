A queda dos Eagles e as lutas de Jalen Hurts: os motivos destacados na Filadélfia

Jalen dói é uma das razões pelas quais Filadélfia Eagles perderam a liderança da NFC East para o Dallas Cowboys e isso já vem acontecendo há muito tempo, gerando pânico a portas fechadas.

Machuca começou a temporada com estatísticas incríveis, arremessando 2.554 jardas, 18 touchdowns e permitindo apenas oito interceptações e 29 sacks em 11 jogos, o que lhe rendeu gritos de MVP de fãs e analistas de toda a NFL.

Jalen Hurts critica a equipe por não estar comprometida o suficiente

Mas três semanas depois, o quadro é completamente diferente. Ele foi lançado para um total combinado de 638 jardas e um touchdown, enquanto foi demitido quatro vezes e desistiu de duas interceptações em uma grande queda, pois viu o Águias perder três jogos consecutivos.

Machucaque ganhou um contrato de US$ 255 milhões na entressafra, agora enfrenta dúvidas sobre se ele é realmente o homem certo para catapultar Filadélfia para a glória do Super Bowl. Há dúvidas sobre sua capacidade de liderar a equipe e sua autenticidade, de acordo com fontes entrevistadas pelo The Philadelphia Inquirer.

Fraquezas mais amplas das Águias

Os insiders sentiram que o Águias nunca foram tão bons como o seu registo de 10-1 mostrou, que uma defesa fraca estava a ser protegida por Machuca‘ ataque em chamas, mas agora que este secou, ​​​​a defesa ficou exposta e está sendo aproveitada.

Isso resultou em pânico no NovaCare Field, pois Nick Sirianni rebaixado Sean Desai, o coordenador defensivo, na tentativa de controlar a queda de forma. Ele estava no cargo há apenas 13 jogos na temporada.

Ainda não acabou. O Águias já garantiram uma vaga na pós-temporada, então eles têm essencialmente três jogos para resolver antes de entrarem nos jogos eliminatórios. Eles jogam o Gigantes de Nova York duas vezes (Semana 16 e Semana 18) com o Cardeais do Arizona imprensadas entre essas duas equipes têm registros ruins, então é uma grande chance de voltar às vitórias.