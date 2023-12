A razão surreal pela qual Max Verstappen não foi autorizado a alugar um Mercedes

Óma das notícias mais surreais do mundo do automobilismo ocorreu durante este período de férias para F1 motoristas. E o melhor é que está relacionado com a estrela principal da competição, Max Verstappen.

O tricampeão mundial, que varreu do mapa os adversários com uma sucessão incessante de exibições, encontrou uma surpresa inesperada antes de chegar ao Autódromo Internacional do Algarve. Foi uma derrota totalmente inesperada.

E já sabemos que o grande concorrente da Holanda não está habituado a perder. Lembremos que em 2023 ele conquistou 19 vitórias em 22 possíveis. E, claro, dobrou em pontos o segundo colocado Checo Pérez, que teve que se contentar com o vice-campeonato, 290 pontos atrás do vizinho de garagem. A surra será daquelas que será lembrada para todo o sempre.

Nada está fora do alcance da estrela holandesa, pelo menos no que diz respeito ao Grande Prémio. Aos 26 anos, já soma 54 vitórias. Em outras palavras, ele é o terceiro piloto mais bem-sucedido da história. Ele ainda está muito atrás de Lewis Hamilton (1º com 103) e Michael Schumacher (2º com 91). Mas se continuar ao ritmo das últimas três temporadas (10+15+19), em breve estará sozinho no topo.

Ele não podia alugar o carro esporte que queria

O fato é que foi isso que aconteceu durante a competição, mas durante a pausa obrigatória de inverno ocorreu um acontecimento inusitado. O holandês não pôde dirigir um Mercedes-AMG GT alugado porque era muito jovem.

Verstappen foi para Portugal, onde alugou o circuito de Portimão (Portugal) para se divertir com amigos e familiares. Ao aterrar no Aeroporto de Faro dirigiu-se ao balcão da Sixt, empresa que escolheu para alugar as viaturas que necessitava. E foi então que teve a desagradável surpresa de não lhe ser permitido levar o Mercedes-AMG GT que havia exigido. A razão é incompreensível. O seguro exige que os motoristas tenham pelo menos 30 anos e, como todos sabem, Max tem apenas 26 anos.

Max não conseguia acreditar

O jornal The Sun revelou que Verstappen ficou chocado quando lhe disseram que não poderia alugar o carro que havia encomendado. Em seguida, um porta-voz da Sixt enfatizou que os funcionários tomaram uma decisão lógica considerando que ele teria violado as regras estabelecidas. No final, a Sixt deu-lhe a opção de emprestar “outro veículo premium” e Max escolheu um BMW Série 5, um carro menos potente, que pode atingir 250 km/h (155 mph).