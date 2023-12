A reação de Cristiano Ronaldo quando torcedores do Al Hilal gritam “MESSI, MESSI, MESSI” após derrota por 3 a 0

TO futebolista português Cristiano Ronaldo teve uma noite inesquecível na Primeira Divisão da Arábia Saudita, depois do Al-Nassr ter sido derrotado por 3-0 pelo Al Hilal.

O português teve um gol anulado por suposto impedimento que não foi revisto pelo VAR.

Com esta importante vitória, o Al Hilal chegou aos 41 pontos na primeira colocação da classificação, enquanto o Al-Nassr ficou em segundo com 34 pontos.

No final da partida, os torcedores do Al Hilal não perderam a oportunidade e começaram a gritar “Messi, Messi, Messi” enquanto Ronaldo se dirigia ao túnel para ir ao vestiário.

No vídeo você pode ver que Cristiano faz um sinal simulando o VAR seguido de um sinal de dinheiro. O jogador de futebol trocou então algumas palavras com alguém que estava logo na entrada do túnel enquanto os torcedores gritavam “Messi, Messi, Messi”.