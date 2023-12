A reação dramática de Megan Denise no Instagram após o mandado de prisão de Von Miller

Notas de búfalo estrela Por Miller está enfrentando um mandado de prisão por supostamente agredir sua suposta namorada, Denise Meganque está grávida, em sua casa em Dallas.

O alley-oop se tornou o destaque da vitória do Magic sobre os WizardsRoberto Ortega

O incidente ocorreu durante o Contas‘ Semana de tchau, com Moleiro ainda não foi preso.

Denisemodelo e esteticista médica licenciada, já trabalhou como dançarina exótica e tem um patrimônio líquido estimado em 300.000 dólares em 2023. Sua conta no Instagram possui mais de 1,2 milhão de seguidores.

Embora os relatórios não tenham confirmado oficialmente Denise como vítima, há fortes indícios.

O casal, conhecido por um relacionamento intermitente, estava esperando um bebê para dezembro de 2023. Denise agora desativou os comentários em sua página do Instagram.

“A polícia alega no documento judicial que a discussão, que começou sobre os planos de viagem futuros, começou por volta das 10h40 no quarto principal do apartamento deles”, informou o Dallas Morning News.

“A mulher então entrou no escritório de sua casa e bateu a porta, o que fez com que Moleiro ‘visivelmente irritado’.”

Por Miller rendeu-se à polícia em um subúrbio de Dallas na quinta-feira, em resposta a um mandado que o acusava de violência doméstica contra a mãe de seus filhos, de acordo com as autoridades policiais.

Também enfrentou acusações de agressão no passado

Esta não é a primeira vez Moleiro enfrentou acusações de agressão Denise.

Em 2021, o Departamento de Polícia de Parker, Colorado, investigou-o após postagens nas redes sociais sugerindo ameaças contra Deniseque estava grávida então.

O actual problema jurídico acrescenta uma camada preocupante à Moleirohistória pessoal e pode impactar sua carreira no futebol.