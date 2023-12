A reconciliação de Britney Spears e Mother Lynne ocorre em meio ao isolamento após memórias

Britney Spears e sua mãe, Lynne Spears se reuniram neste fim de semana e parecem estar no caminho da reconciliação… e apesar dos problemas recentes, a mãe parece perceber – sua filha precisa dela agora.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que a visita de Lynne à festa de aniversário de Brit na noite de sexta-feira não foi coincidência… mas é realmente significativo, especialmente depois de tudo que os dois – a família Spears, em geral – experimentaram ao longo do Últimos anos.

Mais recentemente, Britney incendiou seus familiares imediatos em seu livro de memórias, ‘The Woman in Me’… e no que se refere a Lynne, ela acusou ela jogando fora seus objetos de valor preciosos – algo que Lynne negou.

Os dois tentaram enterrar o machado de guerra no início deste ano, pré-livro de memórias, com Lynne voando para Los Angeles para encontrar-se com Britney e seu então marido Sam Asghari … mas foi uma conversa breve e não ficou claro se eles estavam se dando bem naquele momento.