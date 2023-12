A seqüência de derrotas do Pistons: Quando a derrapagem de 27 jogos do Detroit poderá chegar ao fim?

Tdois anos depois de receber a escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 2021o Pistões Detroit estão piores do que nunca. Na terça-feira, o Pistões estabeleceu uma nova marca infame para o mais derrotas consecutivas em uma única temporadaperdendo para o Redes do Brooklyn por 118-112, pela 27ª derrota consecutiva. Detroit perdeu 51 dos últimos 55 jogos desde a temporada passada – e apesar de manter a vantagem no quarto período contra os visitantes Brooklyn na terça-feira, os Pistons não conseguiram fechar o acordo.

“Fui trazido aqui para mudar isso, e provavelmente depende principalmente de mim (mais) do que de qualquer pessoa”, disse o técnico do primeiro ano. Monty Williams disse terça-feira.

Sequência de derrotas do Detroit Pistons: fãs testemunham tiros de aquecimento dolorosos de assistir

Agora, o foco está voltado para a próxima oportunidade que os Pistons terão de superar essa derrapagem. Pode não haver como parar o ímpeto de Detroit em garantir o pior recorde de vitórias e derrotas em uma única temporada NBA história, mas o orgulho está em jogo para um grupo de jovens jogadores que se encontra num buraco cada vez mais profundo.

A próxima lista de Detroit

O próximo jogo dos Pistons será quinta-feira à noite, contra o celtas de Boston – o time com o melhor histórico da NBA em 23-6. Mais uma derrota levaria os Pistons para 2-29 na temporada e empataria o Associaçãoa derrapagem mais longa de todos os tempos, marcada ao longo de duas temporadas pelo Filadélfia 76ers durante o ano civil de 2015.

Depois da viagem para Bostonde Jardim TDos Pistons retornarão a Detroit para seu último jogo de 2023, contra o 11-18 Raptors de Toronto. Se os Pistons não vencerem nenhum dos jogos – garantindo um dezembro sem vitórias seguido de um novembro sem vitórias – eles estabelecerão um novo recorde da liga com 29 derrotas consecutivas.

Dos primeiros cinco jogos dos Pistons em 2024, três são contra times que atualmente estão nos playoffs – o surpreendente Foguetes Houston (em 1º de janeiro), o atual campeão Nuggets de Denver (7 de janeiro), e o explosivo Reis de Sacramento (9 de janeiro). Um confronto com Victor Wembanyama e o 4-25 incentivo de São Antônio sobre 11 de janeiro poderia representar a próxima melhor chance do Detroit de vencer um jogo.

Cunningham tenta reunir as tropas

Os jogadores que têm lutado durante as derrotas de 27 jogos do Detroit não são apenas rostos anônimos ou corpos quentes. É fácil esquecer que os atletas são pessoas que também estão dando o melhor de si para ter sucesso no trabalho, pessoas que ficam perturbadas com esses fracassos no gramado.

Armador Cade Cunningham é um deles e, para o bem ou para o mal, ele se tornou o rosto da seqüência de derrotas dos Pistons. A seleção geral nº 1 em 2021 produziu um desempenho de 41 pontos contra o Redes na terça-feira, mas sua linha estatística espalhafatosa – incluindo 15 arremessos acertados em 21 tentativas – mais uma vez não foi suficiente para empurrar Detroit além da linha. Cunningham na terça-feira disse à mídia que, como líder de fato da equipe, ele sente uma responsabilidade inata de fazer tudo o que puder para consertar as coisas.

O crescimento de Cunningham tem sido um dos poucos pontos positivos para Detroit nesta temporada. O jogador de 22 anos teve média de quase 32 pontos nos últimos cinco jogos, e os Pistons certamente oferecerão a ele uma extensão máxima quando ele se tornar elegível no próximo verão. Mas se as peças certas não forem colocadas em torno de Cunningham, é provável que as derrotas continuem a aumentar – e meses de perdas em breve se acumularão em muitos mais anos de sofrimento para uma das franquias mais célebres da NBA.