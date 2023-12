A sequência de três pontos de Stephen Curry termina em 268 jogos na vitória do Warriors contra o Trail Blazers

Stephen Curryde NBA-recorde de sequência de 3 pontos terminou em 268 jogos na noite de domingo no Guerreiros do Golden State‘ Vitória por 118-114 sobre o Portland Trail Blazers.

Curry acertou 0 em 8 na faixa de 3 pontos, 2 em 12 no geral e marcou sete pontos. Ele começou a sequência em 1º de dezembro de 2018, em Detroit.

Curry, o NBA líder de carreira que recentemente fez sua 3.500ª cesta de 3 pontos, ficou sem uma pela última vez em um jogo da temporada regular em 8 de novembro de 2018, quando fez 0 a 4 contra Milwaukee.

Ele também possui a segunda maior seqüência consecutiva da NBA com 157 jogos.

Steve Kerr resgata Stephen Curry

“Não podemos contar com Steph para nos salvar todas as noites”, treinador do Warriors Steve Kerr disse. “Foi uma noite difícil para ele, mas é assim que uma equipe deve ser.

“Todos substituindo uns aos outros, caras diferentes aparecendo a cada noite. Isso é um ótimo sinal, porque ele nos carregou por tempo suficiente este ano. Precisamos dar-lhe mais ajuda.”

O duas vezes MVP errou todas as nove tentativas de 3 pontos no Jogo 5 do Finais da NBA de 2022 contra Boston, um jogo antes dos Warriors ganharem o título. Curry havia feito um em seus 132 jogos anteriores da pós-temporada, outro recorde da NBA.