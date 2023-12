A sincera homenagem de Jayson Tatum a Kobe Bryant no Lakers x Celtics

EUno confronto do dia de Natal entre os Los Angeles Lakers e a celtas de Boston, Jayson Tatum prestou uma sincera homenagem ao falecido NBA lenda Kobe Bryant.

O jogo, realizado no Lakers‘tribunal de origem, a Crypto.com Arena, viu Tatum vista o icônico uniforme verde do Celtas bem como uma faixa roxa roxa com Kobesão 24 horas.

Os fãs do Lakers adoram Brodie, o cachorro do TikTok, depois de uma adorável dança na quadra

Este gesto não foi a primeira vez Tatum expressou sua admiração por Kobe Bryantjá que ele sempre considerou o ícone do basquete como seu modelo.

Desde KobeApós a trágica morte de Tatum, Tatum encontrou várias maneiras de prestar homenagem, como usar uma braçadeira roxa que lembra Kobeestilo distinto.

Tatum anteriormente vestiu a braçadeira durante um jogo crucial 7 nas finais da Conferência Leste de 2022 entre o Celtas e a calor de Miamionde foi nomeado MVP.

Tatum mencionou assistir momentos de Kobeilustre carreira e enfatizou que o jogo do dia de Natal contra o Lakers teve um significado especial em sua carreira.

Com 25 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, Tatum não só prestou homenagem Kobe mas também contribuiu significativamente para Bostona vitória por 126-115, solidificando seu status de estrela na liga e mantendo o Celtas‘em pé na temporada regular.